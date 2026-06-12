Zu seinen Projekten Malts at Home und Birds Barrel, die wir Ihnen bereits vorstellten, fügt Sven Vogel ein weiteres hinzu. Seine Whisky-Wanderungen im Ruhrgebiet und Rheinland bieten eine Kombination aus Natur, Bewegung und Whiskywissen. Zu den Routen Route I Gelsenkirchen – Essen, Route II Recklinghausen, Route III Dortmund, Route IV Köln – Poller Wiesen kommt jetzt auch eine weitere Route in Köln hinzu.

Wohin Sie die Tour führt, auf der sieben statt wie bisher sechs ausgewählte Whiskys verkostet werden, erfahren Sie in der Presseaussendung:

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Whiskywanderung Köln: Neue Route bringt noch mehr Genussmomente auf die Strecke

Die Whisky-Wanderungen von Sven Vogel bekommen Zuwachs: Mit der neuen Route 5 (Rheinpark) startet eine weitere besondere Tour in Köln. Während die beliebte Kölner Route 4 (Poller Wiesen) bereits seit 2024 fester Bestandteil des Programms ist, setzt die neue Strecke noch einmal neue Maßstäbe.

Die Route 5 ist länger angelegt und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein erweitertes Genusserlebnis: Statt bisher sechs werden auf dieser Wanderung sieben ausgewählte Whiskys verkostet. Damit verbindet die neue Tour noch intensiver die Elemente, die das Konzept der Whisky-Wanderungen ausmachen: Bewegung in der Natur, spannende Geschichten rund um Whisky und gemeinsame Genussmomente.

Die neue Strecke umfasst eine Länge von ca. 8,5km und richtet sich an alle, die gerne etwas längere Strecken wandern. Dank gut befestigter Wege und kaum Steigungen bleibt die Tour trotz der Streckenlänge angenehm zu gehen. Die Wanderung startet und endet am Eingang zum Tanzbrunnen in Köln. Von hier aus geht es zunächst durch den Rheinpark und weiter über die Mühlheimer Insel. Anschließend überqueren wir die Zoobrücke und wandern entlang des Konrad-Adenauer-Ufers am Rhein. Den Abschluss bildet die Überquerung der berühmten Hohenzollernbrücke mit ihrem einzigartigen Blick auf den Kölner Dom, bevor wir wieder am Startpunkt ankommen – immer begleitet von passenden Whiskyverkostungen und interessanten Hintergrundinformationen.

„Whisky lebt von Geschichten, Herkunft und den Menschen, mit denen man ihn genießt. Genau diese Verbindung möchte ich mit meinen Wanderungen schaffen“, sagt Sven Vogel.

Die Whisky-Wanderungen haben sich in den vergangenen Jahren zu einem besonderen Erlebnisformat entwickelt. Die Kombination aus Natur, Bewegung und Whiskywissen begeistert regelmäßig Teilnehmer aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Viele Termine sind frühzeitig ausgebucht. Zur Auswahl stehen dabei verschiedene Routen in Gelsenkirchen/Essen, Recklinghausen sowie in Köln.

Ausblick: Neue Termine und weitere Route in Dortmund

Die Termine für das zweite Halbjahr 2026 sind bereits veröffentlicht. Für die neue Route 5 in Köln gibt es nur noch 3 verfügbare Tickets.

Tickets für die Wanderungen können über die Seiten www.malts-at-home.com oder www.whisky-wandern.de erworben werden.

Zusätzlich dürfen sich Whiskyfreunde in diesem Jahr auf eine weitere Premiere freuen:

Auch in Dortmund ist eine neue Route geplant. Weitere Details hierzu werden demnächst bekannt gegeben.