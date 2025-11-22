Anfang Oktober haben wir Sven Vogel mit seinem Projekt Birds Barrel in einem Artikel vorgestellt – damals erzählte er davon, dass im November ein weiteres, aus seltener Mizunara-Eiche gefertigtes Fass in den Reifekeller hinzugefügt werden würde.

Nun ist es soweit, und im nachfolgenden Text bietet Sven mehr Infos dazu und seinen Fassteilungen:

Birds Barrel befüllt Fass Nr. 2 – Exklusives Mizunara-Projekt startet im historischen Schlosskeller

Nach dem erfolgreichen Start von Fass Nr. 1 im September setzt Birds Barrel by Sven Vogel seinjunges, aber viel beachtetes Fassteilungsprojekt fort: Am 16. November 2025 wurde das zweite Fass offiziell befüllt – ein außergewöhnliches Mizunara-Eichenfass, das in dieser Form nur selten in Europa zu finden ist.

Ein Whiskyprojekt, das Tradition, Transparenz und Leidenschaft verbindet

Birds Barrel ist das neueste Projekt von Sven Vogel, vielen Whiskyfans bekannt durch Malts at Home, seine (virtuellen) Tastings, und die beliebten Whisky- und Rumwanderungen im Ruhrgebiet. Seit 2018 führt Vogel Genießer in die Welt der Aromen, Fassreifungen und Brenntraditionen ein.

Bereits seit einigen Jahren reift er mit Freunden eigene Privatfässer, die zu einem echten Highlight seiner Wanderungen wurden. Durch die steigende Nachfrage entstand die Idee, kommerzielle Fassteilungen mit absoluter Transparenz und fairen Preisen anzubieten.

Sein Anspruch:

„Ich möchte jedem die Möglichkeit geben, echten Single Cask Whisky im kleinen Rahmen zu erleben – ohne versteckte Kosten und mit einem Lagerort, der genauso besonders ist wie der Whisky selbst.“

Mizunara-Eiche: Die Königin der Fässer

Mit Fass Nr. 2 setzt Vogel bewusst auf eine der seltensten und anspruchsvollsten Fassarten der Welt: Mizunara-Eiche. Diese japanische Eichenart ist bekannt für ihre komplexen Aromen von Sandelholz, Kokos, feiner Süße und subtilen Gewürzen – eine Kombination, die nur wenige Fässer hervorbringen.

Das Fass wurde medium getoastet und anschließend einem Charring Level 1 unterzogen. Diese Kombination kommt nicht oft zur Anwendung und wurde bewusst gewählt, denn sie öffnet die

Holzstruktur, aktiviert die aromagebenden Bestandteile der Mizunara und sorgt gleichzeitig für eine leichte Karamelisierung der Oberfläche. Das Ergebnis soll mehr Komplexität durch die geöffneten Holzstrukturen bringen, eine sanfte und elegante Süße sowie eine klar definierte Mizunara-Charakteristik ohne übermäßige Röstaromen – perfekt geeignet für den darin gereiften Whisky.

Schottischer New Make aus Edinburgh

Befüllt wurde das Fass mit einem ungetorften schottischen New Make aus einer nicht näher genannten Brennerei im Raum Edinburgh. Gefertigt aus hochwertiger Gerste und zweifach destilliert, bringt das New Make ein klar definiertes Grundprofil mit: fruchtig, malzig, floral – ein idealer Partner für die Charakterprägung der Mizunara-Eiche.

Lagerung im historischen Schlosskeller

Wie alle Birds-Barrel-Fässer reift auch Fass Nr. 2 im sorgfältig ausgewählten Schlosskeller, in welchem konstante Temperaturen und eine natürliche, hohe Luftfeuchtigkeit für optimale Reifebedingungensorgen.

Sven Vogel betont:

„Der Keller ist nicht nur Lagerort – er ist Teil des Reifungsprozesses. Jedes Fass profitiert von seiner konstanten Kühle und dem natürlichen Mikroklima.“

In Kürze werden für jedes Fass regelmäßige Updates der Lager-Temperatur und Luftfeuchtigkeit veröffentlicht – ein weiterer Schritt in Richtung vollständiger Transparenz.

Fassteilungen als Herzensprojekt

Bereits jetzt können bei Birds Barrel exklusive Fassanteile erworben werden – beim ersten Fass auf Ex-Bourbon-Basis optional sogar mit Rotweinfass-Finish, als auch für das neue Mizunara-Fass stehen limitierte Anteile zur Verfügung.

Die Preise beinhalten bereits alle Kosten der Lagerung, Abfüllung, Etikettierung und deutschen Alkoholsteuer – ein Modell, das Sven Vogel ganz bewusst gewählt hat.

„Ich möchte, dass sich jeder Kunde sicher fühlt. Keine Überraschungen, keine späteren Zusatzkosten. Nur ehrlicher Whisky und ehrliche Fassprojekte.“

Ausblick

Birds Barrel plant bereits weitere Fässer und zusätzliche Einblicke in den Reifeprozess. Fans der Marke können sich zudem auf regelmäßig aktualisierte Blogposts und Social-Media-Einblicke freuen.

Alle Informationen zu aktuellen Fassprojekten, verfügbaren Anteilen und Updates aus dem Schlosskeller gibt es auf: www.birds-barrel.de