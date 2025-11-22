Tilo’s Proof im Doppelpack – heute stellt The Caskhound zwei Whiskys vor, die beide ein Finish in Rotweinfässern erhielten. Der Blair Athol lagerte für drei Jahre in einem 1st Fill Red Wine Barrique aus der Margaux Region, der Benrinnes erhielt eine Vollreifung im Australian Red Wine Barrique. Die Details dazu können Sie untenstehend lesen:

TILO’S PROOF Double Release: Zwei Whiskys, die Rotwein nicht fürchten, sondern herausfordern!

Jetzt sieht Tilo rot! THE CASKHOUND-Fassflüsterer Tilo Schnabel ist endgültig der Magie von Rotweinfässern verfallen – und schickt zum Beweis gleich zwei neue TILO’S PROOF-Abfüllungen ins Rennen. Batch #7 und #8 der beliebten Reihe nehmen Whiskyfans mit auf einen kleinen Roadtrip durch die Welt der Red-Wine-Maturation: zwei Regionen, zwei Charakterköpfe, zwei völlig eigene Stilrichtungen – und ein roter Faden, der alles verbindet.

Die Small Batches von TILO’S PROOF stehen für sorgfältig ausgewählte Whiskys, die ihr Finish oft in kleineren Fassgrößen wie Quarter Casks bekommen – oder als Vollreifung ganz entspannt in einem einzigen Fass heranwachsen. Abgefüllt wird stets in der Batch Strength von um die 51 % Vol. – für satte Aromen und echte Tiefe. Und stets nach dem Motto: „Great Taste @ Fair Prices“. Keine Spielereien, kein Bling-Bling – einfach ehrlicher Whisky für Menschen, die wissen, was sie im Glas wollen.

PURE RED WINE MAGIC, UNLEASHED.

Rotwein und Whisky – eine Kombination, die großartig funktionieren kann, aber nicht immer muss. Rotweinfässer bringen Tannine, Fruchtsüße und Würze ein, und genau hier zeigt sich, wie unterschiedlich Malts reagieren können: Die einen lassen sich tragen, die anderen tragen selbst.

Unsere neuen TILO’S PROOF-Abfüllungen spielen dieses Spannungsfeld perfekt aus. Zwei Malts, zwei Herkünfte, zwei Reifungswege – und zwei völlig eigene Interpretationen von Red-Wine-Maturation. Ein Double Release für alle, die Spaß daran haben, Aromen auf den Grund zu gehen: Wie viel Einfluss nimmt das Fass? Wie viel lässt der Malt zu? Und wo entsteht das spannende Zusammenspiel dazwischen? TILO’S PROOF sagt: einfach probieren, vergleichen, genießen.

TILO’S PROOF Batch #7 – Blair Athol 10 Jahre

Highland Single Malt Scotch Whisky

3 Jahre Finish im 1st Fill Red Wine Barrique (Margaux Region)

Der Highland-Malt BLAIR ATHOL aus Pitlochry ist bekannt für seine malzige Süße, nussige Tiefe und leicht ölige Textur – ein komplexes, sehr zugängliches Destillat, das Fassreifungen oft überraschend elegant trägt. Das Margaux-Fass aus der berühmten Bordeaux-Appellation steuert dunkle Beeren und Trauben, weiche Tannine, etwas Vanille und einen Hauch edles Zedernholz bei.

Das Ergebnis: Ein harmonischer, vielschichtiger Highlander, der die Rotweinnoten in seine eigene Wärme einwebt. Kein Überfahren, kein Übersteuern – eher ein genüssliches, französisch angehauchtes Hin- und Herflirten.

51,5 % ABV Batch Strength • Auflage 133 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

TILO’S PROOF Batch #8 – Benrinnes 11 Jahre

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Vollreifung im Australian Red Wine Barrique

BENRINNES im Herzen der Speyside, bekannt für seine ungewöhnliche 2,5-fache Destillation und kräftigen, strukturierten Malts, liefert einen Whisky, der auch mit intensiven Fassarten locker mithalten kann. Der typische „Benrinnes-Bite“ – fleischig, würzig, robust – findet im australischen Rotweinbarrique einen kraftvollen Partner.

Das Ergebnis: Ein sattes, tiefes Aromenspektrum mit dunklen Früchten, einer Spur Leder, waldbeeriger Süße, Kräutern und markanter Würze. Der Malt genießt die Rotweinpower – und gibt sie charmant und selbstbewusst zurück.

51,7 % ABV Batch Strength • Auflage 284 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Wie alle Abfüllungen von TILO’S PROOF kommen der BLAIR ATHOL und der BENRINNES in naturbelassen und ohne Kühlfiltration ins Glas. Ab Donnerstag, dem 20. November 2025 sind die beiden Tropfen in unserem Shop und bei ausgewählten Handelspartnern verfügbar.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de