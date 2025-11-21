In otter news: Der deutsche Händler und unabhängige Abfüller whiskyfass.de beendet heute um Mitternacht die Feierlichkeiten um seinen 5. Geburtstag (die sich bis dahin auch über zahlreiche Rabatte im Shop – Link siehe unten – erstrecken) mit einer speziellen Mackmyra-Abfüllung: einem 8 Jahre alten Whisky aus der schwedischen Brennerei, der in einem 1st Fill Oloroso Sherry Cask mit 30 Liter Fassungsvermögen reifte und ab sofort erhältlich ist.

Aber lassen wir whiskyfass.de diesen Whisky selbst beschreiben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Finale von „Cheers to 5 Years“: Whiskyfass.de beendet Jubiläumsfeierlichkeiten mit exklusivem Mackmyra Single Cask

Oyten, 21.11.2025. Die Jubiläumswochen von Whiskyfass.de neigen sich dem Ende zu: Die beliebten „Cheers to 5 Years“-Rabatte laufen am 21.11. um 23:59 Uhr endgültig aus. Zum Abschluss präsentiert Whiskyfass.de eine besondere Rarität: ein exklusives Single Cask von Mackmyra, das die Feierlichkeiten würdig abrundet.

In den vergangenen fünf Jahren hat Whiskyfass.de nicht nur zahlreiche Kooperationen mit ElsBurn hervorgebracht, sondern ebenso eine beeindruckende Reihe an Mackmyra Single Casks. Von der Animals-Serie über Sorcerer bis hin zu den Christmas Editions. Dieses neue Fass knüpft an diese Tradition an und setzt gleichzeitig ein bewusst emotionales Statement zum Jubiläum.

Bei dem Single Cask handelt es sich um ein Destillat der Rezeptur „Elegant“, das vollständig in einem 1st Fill Oloroso Fass mit einem Fassungsvermögen von 30 Litern reifte. Das Fass trägt die Nummer 1274 und wurde mit 47,2 % vol. abgefüllt. Insgesamt entstanden daraus lediglich 47 Flaschen à 0,5 Liter, die durch die kleine Fassgröße eine ausgeprägt aromatische Tiefe entwickeln konnten. Ein charaktervolles, besonders seltenes Sammlerstück.

Das Etikett der Abfüllung ziert ein Otter. Ein Wunsch von Philip, der seit fast der Gründung zum Whiskyfass.de-Team gehört und alle Höhen und Tiefen miterlebt hat. Sein persönlicher Werdegang steht exemplarisch für die Entwicklung des Shops und die Leidenschaft hinter der Marke.

„Damals war Whisky für mich noch völlig neu, doch schon nach kurzer Zeit hat mich die Faszination gepackt. Ich habe mir in atemberaubender Geschwindigkeit eine eigene Sammlung aufgebaut und durfte dabei viele großartige Menschen kennenlernen. Ob Kunden, Podcaster aus meiner Lieblingsstadt oder engagierte Lieferanten. Diese Szene lebt von Begeisterung, Austausch und echter Freude. Ein Teil davon zu sein, bedeutet mir unglaublich viel.“

Otter faszinieren durch ihren unermüdlichen Spieltrieb und ihre ausgeprägte Neugier. Eigenschaften, in denen sich auch Philip wiederfindet. Die Wahl dieses Tieres ist daher nicht nur ein persönlicher Wunsch, sondern ein Symbol für seine offene, begeisterungsfähige Art und seinen Weg innerhalb von Whiskyfass.de.

Bis 21.11., 23:59 Uhr, stehen noch zahlreiche Angebote mit bis zu 32 % Rabatt zur Verfügung. Mit dem exklusiven Mackmyra Single Cask bildet Whiskyfass.de den krönenden Abschluss der Jubiläumswochen – ein Dankeschön an die Community, die den Weg der letzten fünf Jahre begleitet hat.

Das exklusive Mackmyra Single Cask, kann auf der 5th Anniversary Seite gefunden werden: https://whiskyfass.de/anniversary