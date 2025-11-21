Serge verkostet: Octomore 16.1

Ein einzelner Octomore ist heute bei Serge Valentin in seiner Verkostung im Glas, es ist der jüngst erschienene Bruichladdich Octomore 16.1 (sie können diesen unter anderem bei unserem aktuellen Gewinnspiel gewinnen), und er wird sehr gut bewertet. Gleichzeitig weist Serge darauf hin, dass er zu einem zehn Tage langen Turn auf einem Schiff aufbricht und er nicht garantieren kann, dass er täglich seine Notes wird posten können.

Wir jedenfalls stehen wie immer Gewehr bei Fuß und werden sie über seine Tasting Notes informieren, wenn sie denn dann erscheinen werden. Für heute mal seine Verkostung in unserer ersten einzeiligen Tabellenübersicht:

Abfüllung Punkte

Octomore 5 yo 2019/2025 ‚Edition 16.1‘ (59.3%, OB, 1st fill bourbon) 87