Breaking News: Eden Mill Distillery von Ruby Capital übernommen und vor Konkurs gerettet

Dass die Eden Mill Distillery durch die Turbulenzen am Whiskymarkt in finanzielle Schwierigkeiten gekommen war, hat man hinter vorgehaltener Hand hören können. Es ging dann aber schnell: Am 18. November 2025 sind nun Kenny Craig und Kevin Mapstone (beide Begbies Traynor) als Insolvenzverwalter bestellt worden, da Eden Mill erhebliche Schulden angehäuft hat.

Noch schneller wurde diese Insolvenzverwaltung wieder beendet: Ruby Capital hat das Geschäft und die Vermögenswerte von Eden Mill für eine nicht genannte Summe gekauft und damit die Möglichkeit geschaffen, die Schulden zu bedienen und den Betrieb weiterzuführen.

Die neue Eden Mill Distillery. Bild: Pezer und Rebecca Bockhoff, mit freundlicher Genehmigung

Thomas McKay, ein Managing Partner von Begbies Traynor, erklärte dazu:

“The whisky sector as a whole continues to have a number of challenges at this time, largely as a result of the ongoing recession in the global whisky market. Eden Mill experienced a drop in sales and delays in the opening of its flagship visitor centre in St Andrews, which took around 12 months longer than expected to open its doors, creating cashflow difficulties for the business. With 42 jobs at risk, an accelerated sale took place to preserve value in the business and assets and to restructure the core business.”

Der Gründer von Ruby Capital, Tony Banks , die neuen Besitzer der Eden Mill Distillery meinte, dass er an die Zukunft der Marke glaube und sein Investment ein neues Kaptiel für die Brennerei bedeuten werde.

Ian McDougall ist als Interims-CEO der Eden Mill Distillery eingesetzt worden. Er betonte, dass es keine unmittelbaren Änderungen für ANgestellt, Kunden oder Lieferanten geben wird.

Die Eden Mill Distillery hat erst im Oktober – nach einem Jahr Verzögerung – ein neues Besucherzentrum eröffnet (wir berichteten hier). Eine Galerie mit Bildern aus dem Visitor Center können Sie hier finden.