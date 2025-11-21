Freitag, 21. November 2025, 20:10:41
Daniel Szor (Cotswolds Distillery) ist 378. Master of The Worshipful Company of Distillers

Szor übernimmt die Position für ein Jahr - sein Vorgänger war Nick Carr, ehemals bei Diageo

Wie The Spirits Business berichtet, ist Daniel Szor, der Gründer der englischen Cotswolds Distillery, zum 387. Master of The Worshipful Company of Distillers ernannt worden. Die Vereinigung wurde 1638 in London gegründet und kann auf eine reiche Tradition zurückblicken.

Daniel Szor wurde 2015 zum Freeman der Company gekürt, 2016 zum Journeyman – und 2022 trat er dem Court of Assistants bei. Dieser wählt aus seinen Reihen jährlich den Master, der diese Position für ein Jahr ausübt. Szor folg Nick Carr, einem früheren Manager von Diageo, nach.

Daniel Szor, der auch Chair der English Whisky Guild ist und früher in den Boards der Gin Guild und der Wine und Spirits Trade Association war, sagte zu seiner Ernennung:

“I am delighted to be taking on this new role and it will be a privilege to serve the Company this year, supporting its future direction as well as working with key beneficiary partners.”

Wir gratulieren sehr herzlich!

