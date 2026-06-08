No Peat, No Party: Douglas Laing mit Big Peat The World Football Edition 2026

No Scotland No Party! So lautet der inoffizielle Slogan des schottischen Teams bei der EM 2024. Der schottische Whisky-Hersteller Douglas Laing nimmt diesen mit No Peat, No Party auf, und veröffentlicht zur am Donnerstag beginnenden Fußball-Weltschaft (an der das schottische Team wieder teilnimmt) eine Limited Edition ihres Islay Blended Malt. Hinter der Big Peat The World Football Edition 2026 verbirgt sich der klassische Big-Peat-Whisky mit einem speziellen Etikett. Auf diesem zeigt sich die Big Peat Figur im schottischen Trikot und mit Fan-Schal in einem Fußball-Stadion.

Die auf 450 Flaschen limitierte Edition ist für 48,95 € auf der Website von Douglas Laing vorbestellbar. Ein Versand nach Kontinental-Europa wird angeboten, diesen lässt sich der Dienstleister allerdings auch ordentlich bezahlen.