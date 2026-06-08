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No Peat, No Party: Douglas Laing mit Big Peat The World Football Edition 2026

Zur am Donnerstag beginnenden Fußball-Weltschaft zeigt sich der klassische Islay Blended Malt mit einem speziellen Etikett

No Scotland No Party! So lautet der inoffizielle Slogan des schottischen Teams bei der EM 2024. Der schottische Whisky-Hersteller Douglas Laing nimmt diesen mit No Peat, No Party auf, und veröffentlicht zur am Donnerstag beginnenden Fußball-Weltschaft (an der das schottische Team wieder teilnimmt) eine Limited Edition ihres Islay Blended Malt. Hinter der Big Peat The World Football Edition 2026 verbirgt sich der klassische Big-Peat-Whisky mit einem speziellen Etikett. Auf diesem zeigt sich die Big Peat Figur im schottischen Trikot und mit Fan-Schal in einem Fußball-Stadion.

Die auf 450 Flaschen limitierte Edition ist für 48,95 € auf der Website von Douglas Laing vorbestellbar. Ein Versand nach Kontinental-Europa wird angeboten, diesen lässt sich der Dienstleister allerdings auch ordentlich bezahlen.

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SourceWhisky Monkeys
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