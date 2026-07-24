Nur noch bis Sonntag: 3x den neuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing gewinnen!

Der Sommer ist die Zeit, wo man nicht nur Leichtes anzieht, sondern auch beim Genießen eher die leichten Dinge bevorzugt. Darum, finden wir, passt unser nächstes Gewinnspiel super in die Zeit, so wie der Whisky, den wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Rising Brands für Sie verlosen: Gewinnen Sie jetzt bei uns 3x den neuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing – wie gemacht für den leichten, unkomplizierten Whiskygenuss im Sommer – ohne dass man dabei auf Qualität verzichten muss

Wie Sie gewinnen können? Den Artikel hier zum Gewinnspiel durchlesen, damit Sie die Gewinnfrage richtig beantworten können, dann die richtige Antwort an uns einsenden – und schon sind sie dabei und nutzen Ihre Chance. Wir drücken Ihnen schon jetzt die Daumen für die Ziehung!

Achtung: Das Gewinnspiel endet Sonntag – daher gleich jetzt mitmachen!

Und hier kommen schon die Infos zum YULA Single Malt, den Sie bei uns jetzt gleich drei Mal gewinnen können:

Ihr Gewinn: 3x je eine Flasche des den neuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing

Für den YULA-Whisky ließ sich das schottische Familienunternehmen Douglas Laing von der uralten Legende einer wunderschönen, doch tragischen nordischen Göttin namens Yula inspirieren, welche man sich in Schottland seit vielen Generationen erzählt.

Ursprünglich als limitierte Edition entwickelt, beginnt für YULA nun ein neues Kapitel: Die Marke wird dauerhaft Teil des Douglas-Laing-Portfolios und soll unkomplizierten Whiskygenuss mit hoher Qualität kombinieren.

YULA richtet sich an Genießer, die einen charaktervollen Speyside Malt mit klarer Herkunft und eigenständigem Auftritt suchen – ebenso wie an Konsumenten, die neu in die Welt hochwertiger Scotch Whiskys einsteigen möchten. Der Whisky verbindet ein rundes, einladendes Geschmacksprofil mit einer markanten visuellen Identität.

Der in der Speyside hergestellte Small-Batch-Whisky wird mit 40 % vol. abgefüllt. Geschmacklich zeigt YULA eine warme, ausgewogene Aromatik: süße Sherrynoten treffen auf Kakao, getrocknete Früchte und feine Gewürze. Im Nachklang zeigen sich geröstete Eiche, Aprikose und Vanille.

„YULA verbindet eine starke Geschichte mit einer klaren Identität und einem Whisky-Stil, der viele Menschen anspricht. Wir freuen uns sehr, YULA nun als Speyside Single Malt Scotch Whisky dauerhaft in unserem Portfolio zu verankern.“ Cara Laing, Managing Director von Douglas Laing & Co.

YULA auf einen Blick:

Produkt: YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky

Kategorie: Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland / Speyside

Abfüllung: Small Batch

Alkoholgehalt: 40 % vol.

Geschmack: Sherrysüße, Kakao, getrocknete Früchte, feine Gewürze, geröstete Eiche, Aprikose, Vanille

Und so gewinnen Sie eine der drei Flaschen des brandneuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage: Wer ist YULA, die Namensgeberin der neuen permanenten Abfüllung von Douglas Laing?

A: eine schottische Sportlerin

B: eine nordische Göttin

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Yula“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 26. Juli, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir die Gewinner der Preise und geben sie am 27. Juli 2026 auf unserer Seite bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Yula“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 26. Juli 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 27. Juli 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Rising Brands sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Rising Brands versendet, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team