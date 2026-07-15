Spirituosenimporteur des Jahres beim Meininger’s International Spirits Award 2026 wird man nicht, weil man so kompetent ist (obwohl Rising Brands das ist) oder weil man so begeistert von seiner Sache ist (auch das ist das Team von Rising Brands), dort zählen Fakten – Spirituosenimporteur des Jahres wird man mit den meisten Auszeichnungen für die Brands, die man im Portfolio hat. Bei Rising Brands sind das 17 Goldmedaillen und 4 Spirituosen als beste der Kategorie – und damit hat man sich die Auszeichnung geholt, und verdient.

Wir gratulieren Rising Brands zu diesem Erfolg – und Sie können jetzt nachlesen, welche Marken maßgeblich daran beteiligt waren (und es sind natürlich nicht nur, aber auch Whiskys wie The Whistler und Marken von Douglas Laing und Strathearn):

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Rising Brands ist Spirituosenimporteur des Jahres 2026

17 Goldmedaillen und vier Sonderprämierungen beim Meininger’s International Spirits Award

Nürnberg, 15. Juli 2026. Großer Erfolg für die Rising Brands GmbH beim Meininger’s International Spirits Award 2026: Mit insgesamt 17 Goldmedaillen und vier Sonderprämierungen wurde das Unternehmen als Spirituosenimporteur des Jahres 2026 ausgezeichnet.

Die prämierten Produkte stammen von sieben verschiedenen Marken und reichen von Scotch und Irish Whiskey über Rum und Cognac bis hin zu Tequila und Likören. Das Ergebnis unterstreicht damit nicht nur die Qualität einzelner Produkte, sondern insbesondere die Vielfalt und Stärke des von Rising Brands betreuten Portfolios.

„Diese Auszeichnung freut uns besonders, weil sie zeigt, dass unser Ansatz funktioniert: Wir verstehen uns als langfristiger Partner für internationale Marken, die im deutschen Markt wachsen wollen. Wir wählen unser Portfolio sehr bewusst aus und arbeiten eng mit unseren Produzenten zusammen, um ihre Marken hier nachhaltig aufzubauen und weiterzuentwickeln. Dass so viele unterschiedliche Produkte aus unserem Sortiment ausgezeichnet wurden, bestätigt uns in diesem Weg und macht uns natürlich auch stolz auf die Zusammenarbeit mit unseren Partnern.“ Stefan Fröhlich, Geschäftsführer der Rising Brands GmbH

Vier Spirituosen als Beste ihrer Kategorie

Gleich vier Produkte aus dem Rising-Brands-Portfolio wurden von der internationalen Fachjury zusätzlich zu ihrer Goldmedaille als beste Spirituose ihrer jeweiligen Kategorie ausgezeichnet.

Der Big Peat Islay Blended Malt Scotch Whisky von Douglas Laing wurde zum „Scotch Whisky Blended Malt des Jahres 2026“ gekürt. Big Peat war 2009 der Ausgangspunkt für Douglas Laings heute international erfolgreiche Remarkable Regional Malts. Der aus verschiedenen Islay Single Malts komponierte Whisky steht seitdem wie kaum ein anderes Produkt für den maritimen und rauchigen Charakter der schottischen Insel.

Einen bemerkenswerten Doppelerfolg erzielte Rum Malecon. Der Malecon Chocolate wurde als „Rumspirituose, aromatisiert, des Jahres 2026“ ausgezeichnet, während der Malecon Vanilla & Honey den Titel „Rumlikör des Jahres 2026“ erhielt. Beide Produkte wurden erst 2025 in Deutschland eingeführt und konnten sich damit innerhalb kürzester Zeit auch bei einer internationalen Fachjury durchsetzen.

Der vierte Kategorietitel ging an den The Whistler Irish Cream, der zum „Sahnelikör des Jahres 2026“ gewählt wurde. Für seine Herstellung verbindet die Boann Distillery frische irische Sahne mit Single Pot Still Irish Whiskey Spirit. Das Ergebnis ist ein besonders cremiger Likör, bei dem der Whiskeycharakter deutlich erkennbar bleibt.

Sechs Goldmedaillen für The Whistler

Mit insgesamt sechs Goldmedaillen war The Whistler die erfolgreichste Einzelmarke im Rising-Brands-Portfolio. Ausgezeichnet wurden der The Whistler 10 Years Old, Dark Symphony, Irish Cream, Irish Honey, Mosaic und Oloroso.

Die prämierten Produkte zeigen die große Bandbreite der irischen Marke: von klassischen Whiskeyqualitäten und unterschiedlichen Fassreifungen bis hin zu modernen Likörspezialitäten. Rising Brands hatte den Generalimport für die Boann Distillery und The Whistler erst 2025 übernommen. Schon im ersten Jahr der Zusammenarbeit erhielt The Whistler drei Auszeichnungen beim ISW. Der P.X. I Love You wurde mit Großem Gold prämiert und zum „Irish Single Malt Whiskey des Jahres 2025“ gekürt, während der Triple Oak und der Stout Cask jeweils Gold erhielten.

Auch Rum Malecon überzeugte mit drei Goldmedaillen. Neben den beiden Kategorietiteln für Malecon Chocolate und Malecon Vanilla & Honey wurde der Malecon Rare Proof 2019 ausgezeichnet.

Jeweils zwei Goldmedaillen gingen an Cognac Frapin für den Frapin VSOP und den Frapin Château Fontpinot XO sowie an KAA DOS für den KAA DOS Blanco Organic Tequila und den KAA DOS Reposado Organic Tequila. Weitere Auszeichnungen erhielten der Douglas Laing Scallywag 18 Years Old, der Strathearn Highland Single Malt Batch No. 2 sowie der Merrys Irish Cream Likör.

Die ausgezeichneten Marken im Überblick