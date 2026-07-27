Wer gewinnt eine der drei neuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing? Auflösung hier!

Der Sommer ist die Zeit, wo man nicht nur Leichtes anzieht, sondern auch beim Genießen eher die leichten Dinge bevorzugt. Darum, finden wir, passte unser letztes Gewinnspiel super in die Zeit, so wie der Whisky, den wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Rising Brands für Sie verlosten: Zu gewinnen gab es 3x den neuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing – wie gemacht für den leichten, unkomplizierten Whiskygenuss im Sommer – ohne dass man dabei auf Qualität verzichten muss

Wie immer vielen Dank für die zahlreichen Einsendungen – wir haben uns sehr darüber gefreut, dass auch in der Urlaubszeit das Interesse an unseren Gewinnspielen ungebrochen ist.

Bevor wir Ihnen aber die Gewinner verraten, hier noch einmal die Infos zum YULA Single Malt, den Sie bei uns gleich drei Mal gewinnen konnten:

Ihr Gewinn: 3x je eine Flasche des den neuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing

Für den YULA-Whisky ließ sich das schottische Familienunternehmen Douglas Laing von der uralten Legende einer wunderschönen, doch tragischen nordischen Göttin namens Yula inspirieren, welche man sich in Schottland seit vielen Generationen erzählt.

Ursprünglich als limitierte Edition entwickelt, beginnt für YULA nun ein neues Kapitel: Die Marke wird dauerhaft Teil des Douglas-Laing-Portfolios und soll unkomplizierten Whiskygenuss mit hoher Qualität kombinieren.

YULA richtet sich an Genießer, die einen charaktervollen Speyside Malt mit klarer Herkunft und eigenständigem Auftritt suchen – ebenso wie an Konsumenten, die neu in die Welt hochwertiger Scotch Whiskys einsteigen möchten. Der Whisky verbindet ein rundes, einladendes Geschmacksprofil mit einer markanten visuellen Identität.

Der in der Speyside hergestellte Small-Batch-Whisky wird mit 40 % vol. abgefüllt. Geschmacklich zeigt YULA eine warme, ausgewogene Aromatik: süße Sherrynoten treffen auf Kakao, getrocknete Früchte und feine Gewürze. Im Nachklang zeigen sich geröstete Eiche, Aprikose und Vanille.

„YULA verbindet eine starke Geschichte mit einer klaren Identität und einem Whisky-Stil, der viele Menschen anspricht. Wir freuen uns sehr, YULA nun als Speyside Single Malt Scotch Whisky dauerhaft in unserem Portfolio zu verankern.“ Cara Laing, Managing Director von Douglas Laing & Co.

YULA auf einen Blick:

Produkt: YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky

Kategorie: Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland / Speyside

Abfüllung: Small Batch

Alkoholgehalt: 40 % vol.

Geschmack: Sherrysüße, Kakao, getrocknete Früchte, feine Gewürze, geröstete Eiche, Aprikose, Vanille

Und eine der drei Flaschen des brandneuen YULA Speyside Single Malt Scotch Whisky von Douglas Laing gewonnen haben:

Tobias Conradt aus Kronshagen

Heribert Kramlich aus Dingolfing

Frank Rother aus Pohlheim

Den Gewinnern unsere herzlichsten Glückwünsche. Der Gewinn wird durch unseren Partner Rising Brands versendet – wir bitten urlaubsbedingt um etwas Geduld.

Apropos Urlaub: Auch unsere Glücksfee hat sich ein wenig Urlaub verdient, nachdem sie das ganze Jahr bislang ohne Pause gearbeitet hat. Unser nächstes Gewinnspiel ist aber nicht allzu ferne – bis dahin, bleiben Sie uns treu und lesen Sie täglich unsere Whiskynews!

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team