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Skrewball betritt den europäischen Travel-Retail-Markt

An den Flughäfen Frankfurt, Istanbul, Antalya, Berlin, Kopenhagen, Oslo und München ist der Peanut Butter Whiskey erhältlich

In ihrem Restaurant in Ocean Beach/Kalifornien kam Steven und Brittany Yeng 2018 die Idee, ihren beliebten Peanut Butter Whiskey Cocktail zu einer eigenständigen Abfüllung zu entwickeln. Und auch über ihr Restaurant hinaus erfreute sich dieser Skrewball benannte, erste peanut butter flavored whiskey sehr großer Beliebtheit. Im Jahr 2022 überschritt die Marke den symbolischen Meilenstein von einer halben Million verkaufter 9-Liter-cases. Im darauf folgenden Jahr übernahm Pernod Ricard eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen. Screwball wurde anschließend ein Teil der von Pernod Ricard gegründeten neuen globalen Gesellschaft für amerikanischen Whiskey (wir berichteten).

Nun betritt Skrewball über den internationalen Reisemarkt-Händler den europäischen Travel-Retail-Markt. An den Flughäfen Frankfurt, Istanbul, Antalya, Berlin, Kopenhagen, Oslo und München ist der Peanut Butter Whiskey in der 1-Liter-Flasche mit 35 % Vol. erhältlich. Und dies zu einem Preis von 24,99 €.

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SourceTR business
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