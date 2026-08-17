Ende des vergangenen Jahres startete Whiskymax nach 15 Editionen El Máximo mit der El Máximo Peated Edition eine neue Reihe. Als Ergänzung zu den ’normalen‘, torf- und rauchfreien El Máximo gedacht, erscheinen in der Serie El Máximo Peated Edition, wie der Name mehr als vermuten lässt, Blended Peated Malt Whiskys aus dem Sherry Fass.

El Máximo Peated Edition No. 3 ist nun erhältlich, alle Details zu dieser Abfüllung, die ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister erhältlich ist, in der Aussendung von Whiskymax:

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NEU bei Whiskxmax: El Máximo Peated Edition No. 3 – Double Cask mit 59,7%

Mit der El Máximo Peated Edition No. 3 geht die traditionsreiche El-Máximo-Serie aus der Spirit & Cask Range in die nächste Runde. Dabei beschreitet die neue Abfüllung erstmals einen etwas anderen Weg: Für die dritte Peated Edition wurden zwei lange gereifte, rauchige Malts aus einem Oloroso Sherry Cask und einem Pedro Ximénez Sherry Cask ausgewählt und anschließend zu einem Blended Malt Scotch Whisky vermählt.

Auch bei der Trinkstärke hebt sich die Edition deutlich von ihren Vorgängern ab. Mit kräftigen 59,7 % Vol. kommt El Máximo Peated Edition No. 3 mit deutlich höherem Alkoholgehalt in die Flasche. Geschmacklich verbindet die Abfüllung üppige dunkle Frucht, Rosinen, Schokolade und würzige Sherrynoten mit kräftigem Torfrauch.

Wie bei El Máximo üblich, bleibt die Auflage ausgesprochen klein: Lediglich 80 Flaschen umfasst das neue Batch.

El Máximo Peated Edition No. 3 ist ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/p/el-maximo-peated-edition-no-3-oloroso-und-px-sherry-matured-blended-malt-whisky-59-7-vol-0-7l erhältlich.