Eine Premiere kann heute Whiskymax vorstellen:

Finlaggan 10 Years Old ist das erste Finlaggan Single Cask bzw. die erste Finlaggan-Abfüllung mit Altersangabe! Und ab sofort in ausgewählten Fachgeschäften sowie über Fassmeister erhältlich.

Hier alle weiteren Information zu Finlaggan 10 Years Old:

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Premiere mit Reife: Finlaggan präsentiert erstmals einen 10-jährigen Islay Single Malt / Single Cask

Mit großer Freude kündigt Deutschlands Generalimporteur Whiskymax die Veröffentlichung des ersten Single Malts mit Altersangabe an: einen 10 Jahre gereiften Islay Single Malt, der zugleich als streng limitierte Single-Cask-Abfüllung erscheint. Diese Premiere markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte der Marke und unterstreicht ihr Engagement für Authentizität, Herkunft und handwerkliche Perfektion.

Der neue auf 330 Flaschen limitierte Finlaggan 10 Years Old verkörpert die charakteristische DNA der Insel Islay: kraftvoller Torfrauch, maritime Noten und eine beeindruckende Tiefe, die nur durch Zeit entstehen kann. Die Reifung über ein volles Jahrzehnt in einem Bourbon Cask verleiht dem Whisky eine außergewöhnliche Balance aus rauchiger Intensität, subtiler Vanillesüße und komplexen Holznoten.

„Mit der Einführung unseres ersten 10-jährigen Single Malts entwickeln wir die Marke in Deutschland zusammen mit unserem Partner Vintage Malt kontinuierlich weiter“, erklärt Marcel Uhrig, Geschäftsführer der Whiskymax GmbH. „Diese Abfüllung ist nicht nur ein Ausdruck authentischer Herkunft, sondern auch ein klares Bekenntnis zu Qualität und Transparenz.“

Der Finlaggan 10 Years Old, abgefüllt mit 52,5% Vol., richtet sich sowohl an erfahrene Whisky-Liebhaber als auch an neugierige Entdecker, die die Tiefe gereifter Islay-Whiskys erkunden möchten. Die Kombination aus Altersangabe, Bourbon Cask-Reifung und Single-Cask-Charakter macht diese Veröffentlichung zu einem besonderen Highlight im Portfolio der Marke.

Die Abfüllung ist ab sofort in ausgewählten Fachgeschäften sowie über https://www.fassmeister.com/p/finlaggan-10-jahre-single-cask-islay-single-malt-52-5-vol-0-7l erhältlich.

Über Finlaggan

Finlaggan steht für authentischen Islay-Whisky mit unverwechselbarem Charakter. Inspiriert von der rauen Schönheit der Insel und ihrer langen Whiskytradition, bietet Finlaggan Abfüllungen, die die Essenz Islays in jeder Flasche einfangen.