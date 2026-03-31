Whiskymax präsentiert Lady of the Glens Q1-Release 2026

Die ersten Releases des Jahres von Lady of the Glen sind über den Importeur und Distributor Whiskymax in Deutschland angekommen. Die zehn Single Casks und Blended Malts, darunter zwei Germany Exclusive, sind ab sofort im Fachhandel und bei Fassmeister erhältlich.

Hier alle näheren Informationen zum Q1-Release 2026 von Lady of the Glen:

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Q1-Release 2026: Whiskymax präsentiert Lady of the Glens facettenreiche Whisky-Kollektion mit besonderem Fokus auf Sherry- und Wine-Cask-Finishes

Mit dem ersten Release des Jahres setzt Lady of the Glen erneut ein klares Zeichen für Individualität, Fassvielfalt und kompromisslose Qualität. Die unabhängige Abfüllreihe von Hannah Whisky Merchants bringt eine ausdrucksstarke Kollektion auf den Markt, die sowohl Liebhaber klassischer Sherryprofile als auch Fans ungewöhnlicher Finishes begeistert.

Das Q1-Release umfasst zehn sorgfältig ausgewählte Single Casks und Blended Malts, die die Handschrift von Lady of the Glen eindrucksvoll widerspiegeln: unfiltriert, ungefärbt und (fast ausnahmslos) in Fassstärke abgefüllt.

Die Abfüllungen im Überblick:

Ardmore, 12 Jahre – Refill Oloroso Quarter Cask Finish (59,1%)

– Refill Oloroso Quarter Cask Finish (59,1%) Auchroisk, 11 Jahre – Manzanilla Finish (57,9%)

– Manzanilla Finish (57,9%) Blair Athol, 11 Jahre – Amontillado Finish (54,7%)

– Amontillado Finish (54,7%) Dalmunach, 10 Jahre – Oloroso Finish (63,6%)

– Oloroso Finish (63,6%) Mortlach, 13 Jahre – Oloroso Finish (56,5%)

– Oloroso Finish (56,5%) Port Charlotte, 20 Jahre – Refill Barrel (58,1%)

– Refill Barrel (58,1%) Tamnavulin, 10 Jahre – HHD (55,4%)

– HHD (55,4%) Benrinnes, 11 Jahre – PX Octave Finish (55,2%) – Germany Exclusive

– PX Octave Finish (55,2%) – Germany Exclusive Miltonduff, 11 Jahre – PX Octave Finish (56,4%) – Germany Exclusive

Ein besonderes Highlight stellt zudem der Blended Malt St. Bridget’s Kirk „Robert Burns / John Barleycorn“ dar. Diese vielschichtige Komposition vereint ausgewählte Malts aus Glen Spey (Port Cask), Caol Ila (Port Cask) und Glen Moray (Ex-Bourbon Barrel) zu einem harmonischen Gesamtbild zwischen Fruchtigkeit, Rauch und klassischer Süße.

Vielfalt im Fass – Charakter im Glas

Der Fokus dieses Releases liegt klar auf unterschiedlichen Sherry- und Wine-Cask-Finishes – von trockener Manzanilla über nussigen Amontillado bis hin zu intensiven PX-Octave-Reifungen. Ergänzt wird das Portfolio durch klassische Refill-Fässer sowie einen außergewöhnlich gereiften Port Charlotte mit 20 Jahren.

Die beiden exklusiv für Deutschland abgefüllten Single Casks (Benrinnes und Miltonduff) unterstreichen zudem die enge Verbindung zum deutschen Markt und bieten Sammlern wie Genießern besondere Raritäten.

Über Lady of the Glen

Lady of the Glen steht für unabhängige Abfüllungen mit Charakter und Transparenz. Jede Edition wird mit großer Sorgfalt ausgewählt und spiegelt die Vielfalt schottischer Whisky-Stile wider – stets mit dem Anspruch, außergewöhnliche Fässer in ihrer reinsten Form zu präsentieren.

Mit dem Q1-Release 2026 liefert Lady of the Glen eine kraftvolle und zugleich elegante Auswahl an Whiskys, die sowohl Kenner als auch neugierige Entdecker anspricht – ein gelungener Auftakt in das neue Whiskyjahr.

Ab sofort im Fachhandel oder unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/lady-of-the-glen-und-dalgety erhältlich.