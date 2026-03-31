Neu bei Kirsch Import: Raasay Chinkapin, Signatory Vintage Glenlivet 2006/2026, Comebacks bei Ben Nevis und Heartgow Spring 2026

Nicht nur ausschließlich neue Abfüllungen und Premieren finden wir in dieser Woche unter den Whisky-Neuheiten bei Kirsch Import. Sondern heute können wir auch einige Comebacks aus der Ben Nevis Distillery vermelden.

Was neu ist, und was sich wieder zurück meldet, finden Sie detailliert hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Rares von Raasay:

Erster Single Malt rein aus Chinkapin Casks

Mit Branchenpremieren kennt sich die Isle of Raasay Distillery aus: Ihr Standard reift in einer für Schottland neuartigen Fasskombination. Jetzt legen die Inselbrenner nach – mit dem ersten Single Malt Scotch Whisky rein aus Chinkapin Casks.

Der Isle of Raasay The Chinkapin ergänzt das Kernsortiment mit kraftvollen 50,2% vol., die üppige, leicht rauchige Barbecue-Noten, Ahornsirup, Zimt und frische Zitrustöne transportieren.

Aus 100 Prozent schottischer Gerste hergestellte, getorfte und ungetorfte Destillate werden für die Neuheit getrennt voneinander in neuen sowie Refill Chinkapin Casks gereift und anschließend vermählt. Die Eichenart aus Nordamerika kommt nur selten bei der Whiskyherstellung zum Einsatz. Für The Chinkapin werden aus ihrem Holz Fässer nach Raasays Vorgaben gefertigt: stark ausgekohlt und getoastet.

Isle of Raasay The Chinkapin – Lightly Peated

Hebridean Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Inseln

Fasstyp: Fresh & Refill Chinkapin Oak Casks

15.000 Flaschen (insgesamt)

50,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Tasting Notes

Nase: Holzrauch und üppige dunkle Früchte.



Gaumen: Barbecue-Glasur, Honig, frische Limette, Zimt und geräucherter Schinken.



Nachklang: Sandelholz und langanhaltender, duftender Rauch.

Älter & angenehmer:

Glenlivet 2006/2026 im Signatory-Dekanter

Ein Whisky wie ein guter alter Freund: Signatorys Glenlivet 2006er wurden schon vor über zehn Jahren zum ersten Mal abgefüllt. Wer die Reihe begleitet, kann sich zum Wiedersehen auf einen Kirsch-Exclusive freuen, der älter als seine Vorgänger und zugleich einladender ist.

Der Glenlivet 2006/2026 wurde am 30. Mai 2006 destilliert und im Februar abgefüllt – mit einem zugänglicheren Alkoholgehalt, der zur Abwechslung unter der knackigen 60% vol.-Marke liegt.



Fast 20 Jahre im First Fill Oloroso Sherry Hogshead verliehen dem Single Cask nicht nur einen natürlichen Mahagoniton. Das limitierte Erlebnis ist gefüllt mit intensiven Sherrynoten – von dunklen Früchten über Datteln bis Nüsse – abgerundet von Eichenwürze, Vanille und Tanninen.

Glenlivet 2006/2026

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Exclusively bottled for Kirsch Import

19 Jahre

Dest.: 30/05/2006

Abgef.: 04/02/2026

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 900626

316 Flaschen

59,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis is back:

Coire Leis, Glencoe 10 y.o. & Nevis Dew Blue Label sichern!

Am Fuße von Schottlands höchstem Berg wird offiziell seit 1825 Ben Nevis Single Malt gebrannt. Offizielle Abfüllungen der gleichnamigen Brennerei sind jedoch selten. Zu den Originalen zählt der Ben Nevis Coire Leis, ein ölig-cremiger Einsteiger-Malt aus First Fill Bourbon Casks mit typischen Noten von Birne, Aprikose, Karamell und Eichenwürze.



Der Blended Malt Scotch Whisky Glencoe 10 y.o. ist eine Hommage an die facettenreiche Landschaft des Highland-Tals – und er schmeckt auch so: Holzige und nussige Aromen werden von intensiven Schichten aus Orangenmarmelade und Banane umhüllt, während Süße und Frucht am Gaumen in einen Strom aus dunkler Schokolade münden.



Intensives Vanillearoma, Muskatnuss und Spuren von Gewürznelken, dazu zarte Eichenwürze und süße Karamellnoten: Der Nevis Dew Blue Label ist ein klassischer, goldprämierter Blended Scotch, mit dem Kennenlerner stets richtig liegen.

Ben Nevis Coire Leis

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Glencoe 10 y.o.

Blended Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

46% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Nevis Dew Blue Label

Blended Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Oak Casks

40% vol.

0,7 Liter

Rosinen, Pfirsich & Toffee:

Heartgow läutet den Frühling ein

Wer stößt nicht gern auf den Frühling an? Den passenden Dram dazu präsentiert Anna Buchholz, Head of Distilling der Hercynian Distilling Co. – und zwar exklusiv für Kirsch-Kunden.

Ihr Heartgow Spring 2026 kombiniert süße Rosinen und Trockenfrüchte mit saftigem Pfirsich und Orangen. Ein Hauch Espresso und Toffee geben dem seidigen Single Malt einen Rahmen, der an gefüllte Schokoladeneier erinnert.



Auf 384 Flaschen limitiert, reifte der Jahreszeitenwhisky intensiv in First Fill Hogsheads, Quarter Casks und kleinen Octaves, die zuvor Pedro Ximénez und auch Oloroso Sherry enthielten.

Heartgow Spring 2026

Hercynian Single Malt Whisky

Seasonal Collection for Kirsch Import

Herkunft: Deutschland

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Hogsheads, Quarter Casks & Octaves

384 Flaschen

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert