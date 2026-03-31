Neu bei Kirsch Import: Raasay Chinkapin, Signatory Vintage Glenlivet 2006/2026, Comebacks bei Ben Nevis und Heartgow Spring 2026

Nicht nur ausschließlich neue Abfüllungen und Premieren finden wir in dieser Woche unter den Whisky-Neuheiten bei Kirsch Import. Sondern heute können wir auch einige Comebacks aus der Ben Nevis Distillery vermelden.
Was neu ist, und was sich wieder zurück meldet, finden Sie detailliert hier:
|Presseartikel
|Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich
Rares von Raasay:
Erster Single Malt rein aus Chinkapin Casks
Mit Branchenpremieren kennt sich die Isle of Raasay Distillery aus: Ihr Standard reift in einer für Schottland neuartigen Fasskombination. Jetzt legen die Inselbrenner nach – mit dem ersten Single Malt Scotch Whisky rein aus Chinkapin Casks.
Der Isle of Raasay The Chinkapin ergänzt das Kernsortiment mit kraftvollen 50,2% vol., die üppige, leicht rauchige Barbecue-Noten, Ahornsirup, Zimt und frische Zitrustöne transportieren.
Aus 100 Prozent schottischer Gerste hergestellte, getorfte und ungetorfte Destillate werden für die Neuheit getrennt voneinander in neuen sowie Refill Chinkapin Casks gereift und anschließend vermählt. Die Eichenart aus Nordamerika kommt nur selten bei der Whiskyherstellung zum Einsatz. Für The Chinkapin werden aus ihrem Holz Fässer nach Raasays Vorgaben gefertigt: stark ausgekohlt und getoastet.
Isle of Raasay The Chinkapin – Lightly Peated
Hebridean Single Malt Scotch Whisky
Herkunft: Schottland, Inseln
Fasstyp: Fresh & Refill Chinkapin Oak Casks
15.000 Flaschen (insgesamt)
50,2% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Tasting Notes
Nase: Holzrauch und üppige dunkle Früchte.
Gaumen: Barbecue-Glasur, Honig, frische Limette, Zimt und geräucherter Schinken.
Nachklang: Sandelholz und langanhaltender, duftender Rauch.
Älter & angenehmer:
Glenlivet 2006/2026 im Signatory-Dekanter
Ein Whisky wie ein guter alter Freund: Signatorys Glenlivet 2006er wurden schon vor über zehn Jahren zum ersten Mal abgefüllt. Wer die Reihe begleitet, kann sich zum Wiedersehen auf einen Kirsch-Exclusive freuen, der älter als seine Vorgänger und zugleich einladender ist.
Der Glenlivet 2006/2026 wurde am 30. Mai 2006 destilliert und im Februar abgefüllt – mit einem zugänglicheren Alkoholgehalt, der zur Abwechslung unter der knackigen 60% vol.-Marke liegt.
Fast 20 Jahre im First Fill Oloroso Sherry Hogshead verliehen dem Single Cask nicht nur einen natürlichen Mahagoniton. Das limitierte Erlebnis ist gefüllt mit intensiven Sherrynoten – von dunklen Früchten über Datteln bis Nüsse – abgerundet von Eichenwürze, Vanille und Tanninen.
Glenlivet 2006/2026
Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky
Exclusively bottled for Kirsch Import
19 Jahre
Dest.: 30/05/2006
Abgef.: 04/02/2026
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead
Fassnr.: 900626
316 Flaschen
59,5% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Ben Nevis is back:
Coire Leis, Glencoe 10 y.o. & Nevis Dew Blue Label sichern!
Am Fuße von Schottlands höchstem Berg wird offiziell seit 1825 Ben Nevis Single Malt gebrannt. Offizielle Abfüllungen der gleichnamigen Brennerei sind jedoch selten. Zu den Originalen zählt der Ben Nevis Coire Leis, ein ölig-cremiger Einsteiger-Malt aus First Fill Bourbon Casks mit typischen Noten von Birne, Aprikose, Karamell und Eichenwürze.
Der Blended Malt Scotch Whisky Glencoe 10 y.o. ist eine Hommage an die facettenreiche Landschaft des Highland-Tals – und er schmeckt auch so: Holzige und nussige Aromen werden von intensiven Schichten aus Orangenmarmelade und Banane umhüllt, während Süße und Frucht am Gaumen in einen Strom aus dunkler Schokolade münden.
Intensives Vanillearoma, Muskatnuss und Spuren von Gewürznelken, dazu zarte Eichenwürze und süße Karamellnoten: Der Nevis Dew Blue Label ist ein klassischer, goldprämierter Blended Scotch, mit dem Kennenlerner stets richtig liegen.
Ben Nevis Coire Leis
Highland Single Malt Scotch Whisky
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Bourbon Casks
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Glencoe 10 y.o.
Blended Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Oak Casks
46% vol.
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Nevis Dew Blue Label
Blended Scotch Whisky
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Oak Casks
40% vol.
0,7 Liter
Rosinen, Pfirsich & Toffee:
Heartgow läutet den Frühling ein
Wer stößt nicht gern auf den Frühling an? Den passenden Dram dazu präsentiert Anna Buchholz, Head of Distilling der Hercynian Distilling Co. – und zwar exklusiv für Kirsch-Kunden.
Ihr Heartgow Spring 2026 kombiniert süße Rosinen und Trockenfrüchte mit saftigem Pfirsich und Orangen. Ein Hauch Espresso und Toffee geben dem seidigen Single Malt einen Rahmen, der an gefüllte Schokoladeneier erinnert.
Auf 384 Flaschen limitiert, reifte der Jahreszeitenwhisky intensiv in First Fill Hogsheads, Quarter Casks und kleinen Octaves, die zuvor Pedro Ximénez und auch Oloroso Sherry enthielten.
Heartgow Spring 2026
Hercynian Single Malt Whisky
Seasonal Collection for Kirsch Import
Herkunft: Deutschland
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez & Oloroso Sherry Hogsheads, Quarter Casks & Octaves
384 Flaschen
48% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert