HighlandsVeranstaltung

Serge verkostet: Ein Duo aus Ben Nevis in einer Time Warp Session

Destilliert wurden die Abfüllungen in den Jahren 1970 und 1997, danach sind sie in etwa gleich lang gereift - und laut Serge exzellent

Alt gegen neu – das ist das Motto einer Time Warp Session bei Serge Valentin. Diesmal geht es um zwei Abfüllungen aus der Destillerie Ben Nevis, und während die Originalabfüllung bereits 1996 mit einem Alter von 26 Jahren gebottelt wurde, stammt der 27 Jahre alte Unabhängige aus 2024.

Beide kommen mit ihren Wertungen im Oberhaus zu liegen – die Feinheiten der Bewertung wie immer hinter unserem Link:

AbfüllungPunkte

Ben Nevis 27 yo 1997/2024 (48.2%, The Collaboration, Whiskshop Neumarkt, Switzerland, 258 bottles)91
Ben Nevis 1970/1996 (53.1%, OB, cask #4534, 238 bottles) 92
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