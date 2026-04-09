Serge verkostet: Ein Duo aus Ben Nevis in einer Time Warp Session

Alt gegen neu – das ist das Motto einer Time Warp Session bei Serge Valentin. Diesmal geht es um zwei Abfüllungen aus der Destillerie Ben Nevis, und während die Originalabfüllung bereits 1996 mit einem Alter von 26 Jahren gebottelt wurde, stammt der 27 Jahre alte Unabhängige aus 2024.

Beide kommen mit ihren Wertungen im Oberhaus zu liegen – die Feinheiten der Bewertung wie immer hinter unserem Link:

Abfüllung Punkte