Deutschlandtour Ardnamurchan und Adelphi mit Carl Crafts

Die Destillerie Ardnamurchan steht im Besitz des unabhängigen Abfüllers Adelphi – und beide Namen sind mittlerweile ein Synonym für hervorragende Abfüllungen. Ein Name, der für Leidenschaft zu Whisky steht, ist Carl Crafts, der als International Sales Manager Ardnamurchan und Adelphi auf der Weltbühne vertritt. So auch jetzt im Frühjahr bei der Ardanmurchan und Adelphi Deutschland Tour, die ab Sonntag bis Samstag in sieben deutschen Städten Halt macht. Mit im Gepäck hat Carl auch zwei ganz neue Abfüllungen aus der Destillerie und von Adelphi – aber natürlich sind das nicht die einzigen besonderen Tropfen, die man auf den Tourstationen verkosten kann.

Wo die Tour Halt macht und wo Sie noch Plätze finden und reservieren können, das lesen Sie untenstehend:

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Carl Crafts von Adelphi/Ardnamurchan präsentiert aktuelle Abfüllungen auf Deutschland-Tour

Ein besonderes Highlight für die deutsche Whisky-Szene: Carl Crafts kommt für eine exklusive Roadshow nach Deutschland. Im Gepäck hat er unter anderem zwei der aktuellen Abfüllungen.

Exklusive Einblicke und rare Abfüllungen

Carl Crafts begleitet die Tastings persönlich und gibt Einblicke in die Philosophie von Ardnamurchan, einer der nachhaltigsten Destillerien Schottlands. Die Teilnehmer dürfen sich u.a. auf zwei absolute Highlights freuen:

AD/Paul Launois Release: Die neueste Edition aus der gefeierten Kooperation mit dem Champagnerhaus Paul Launois. Das Finish in französischen Chardonnay-Fässern verleiht dem maritimen Ardnamurchan-Stil eine elegante, fruchtige Tiefe.

Adelphi Clynelish Single Cask, First Fill PX Sherry: Exklusiv für den deutschen Markt von Adelphi abgefüllt. Dieser Single Malt lagert durchgehend im First Fill Pedro Ximénez Sherryfass, was den legendären, wachsigen Charakter von Clynelish mit einer intensiven, dunklen Süße harmonisch kombiniert.

Die Tour-Termine im Überblick

Die Roadshow macht in folgenden Städten Station – Whiskyliebhaber sollten schnell agieren, da einige Termine bereits vergriffen sind:

Düsseldorf – Sonntag, 12.04.2026: Rolf Kaspar GmbH auf der Whisky Fair Rhein Ruhr (www.kaspar-spirituosen.de / www.whisky-messe-rheinruhr.de) – Noch freie Plätze!

Rolf Kaspar GmbH auf der Whisky Fair Rhein Ruhr (www.kaspar-spirituosen.de / www.whisky-messe-rheinruhr.de) – Noch freie Plätze! Frankfurt – Dienstag, 14.04.2026: Whisky For Life (www.whiskyforlife.de) – Noch freie Plätze!

Whisky For Life (www.whiskyforlife.de) – Noch freie Plätze! München – Mittwoch, 15.04.2026: Whisky Shop Tara (www.store.tara-spirits.de) – AUSVERKAUFT

Whisky Shop Tara (www.store.tara-spirits.de) – AUSVERKAUFT Stuttgart – Donnerstag, 16.04.2026 : Best Whisky (www.bestwhisky.de) – AUSVERKAUFT

: Best Whisky (www.bestwhisky.de) – AUSVERKAUFT Köln – Freitag, 17.04.2026 : Scotia Spirit (www.scotia–spirit.de) – Noch freie Plätze!

: Scotia Spirit (www.scotia–spirit.de) – Noch freie Plätze! Siek bei Hamburg – Samstag, 18.04.2026, 11-17 Uhr : Weinquelle Lühmann (www.weinquelle.com) – Noch freie Plätze!

: Weinquelle Lühmann (www.weinquelle.com) – Noch freie Plätze! Kiel – Samstag, 18.04.2026, WHISKYLE Jens Schlünzen (www.whiskyle.de)

Da die Plätze für die Tastings mit Carl Crafts begrenzt sind, wird eine zeitnahe Buchung über die Webseiten der jeweiligen Partner empfohlen.

Über die Ardnamurchan Distillery & Adelphi

Die Ardnamurchan Distillery an der schottischen Westküste setzt konsequent auf regionale Rohstoffe und erneuerbare Energien. Das Mutterhaus Adelphi genießt weltweit einen erstklassigen Ruf für die Auswahl außergewöhnlicher Einzelfässer und höchster Qualitätsstandards.