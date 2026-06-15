TTB-Neuheit: Ballindalloch 150th Anniversary Aberdeen-Angus Herd Book

Die schottische Familie Macpherson-Grant, Ballindalloch Castle (seit 1546 ihr Familiensitz) und Aberdeen Angus sind unzertrennbar miteinander verbunden. Denn seit mindestens den 1820er Jahren grasen diese schwarzen Rind vor dem Schloss. So lesen wir es auf dem Etikett der bald erscheinenden Ballindalloch Abfüllung, deren Label in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht sind. Das Bottling wird anlässlich des 150sten Jubiläums des Aberdeen-Angus Herd Book erscheinen. Die Aberdeen-Angus Cattle Society, als Herausgeber, wird dieses Jubiläum am 14. August 2026 zelebrieren, Details zu den Feierlichkeiten sowie die hierfür benötigten Tickets finden Sie hier.

Der Speyside Single Malt Scotch Whisky dieser Abfüllung kommt aus der Ballindalloch Distillery. Diese befindet sich ebenfalls im Besitz der Familie Macpherson-Grant. In die Flaschen kommt dieser mit 50 % Vol., und erhält diese Label: