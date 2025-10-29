Serge verkostet: 10x Glenfarclas, 1x Ballindalloch

Nachbarschaftstreffen bei Serge Valentin: Die Destillerie Glenfarclas und Ballindalloch sind nicht weit von einander entfernt, darum hat sich in die Verkostung von heute neben zehn Abfüllungen von Glenfarclas auch eine aus Ballindalloch gesellt, und noch dazu eine, die exklusiv für Deutschland abgefüllt wurde. Und was sollen wir sagen: Nach einem sensationellen Glenfarclas aus den 70ern des vorigen Jahrhunderts (natürlich für Italien) schnappt sich der junge Speysider den zweiten Platz mit einem Neuner vorne in der Wertung.

Hier die Ergebnisse der Verkostung, tabellarisch aufbereitet:

Abfüllung Punkte

Glenfarclas 8 yo (40%, OB, Pure Malt, Saccone & Speed London, 75cl, +/-1980) 88 Glenfarclas 2014/2025 ‚Easter Edition‘ (46%, OB, Germany, sherry casks, 3000 bottles) 81 Glenlitigious 12 yo 2012/2025 (50%, Decadent Drinks, Decadent Drams, 2nd fill sherry hogshead, 218 bottles) 88 Glenfarclas 11 yo 2011/2023 (56.5%, North Star Spirits, oloroso sherry butt, 402 bottles) 86 Glenfarclas 12 yo ‚105‘ (60%, OB, Germany exclusive, sherry, 4,200 bottles, 2025) 86 Glenfarclas 20 yo 2004/2024 (56%, OB for Tiffany’s New York Bar Hong Kong and OBE Whisky, refill sherry hogshead, cask #2032, 108 bottles) 89 Glenfarclas ‚Passion‘ (46%, OB, sherry casks, 6,000 bottles, 2014) 82 Glenfarclas 2012/2024 ‚Vintage‘ (46%, OB, Trinity Vintage Series, sherry) 83 Speyside 21 yo (55.3%, Oxhead Whisky, oloroso sherry hogshead, cask #4593, 195 bottles, 2024) 84 Glenfarclas-Glenlivet 15 yo (57 G.L., OB, All Malt Unblended, Pinerolo for Edward Giaccone, 75cl, early 1970s) 93 Ballindalloch 2016/2024 (60.8%, OB, for Germany, 1st fill bourbon barrel, cask #4, 265 bottles) 90

Unser Titelbild zeigt Glenfarclas in einer Aufnahme von Jochen Wied und ein Bild von Ballindalloch.