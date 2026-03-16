Wer gewinnt die Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 Limited Edition – 100% Oloroso Sherry Casks? Auflösung hier

Unser letztes Gewinnspiel hat eine absolute Traditionsmarke aus Schottland und die ganz nahe Zukunft verbunden – denn es ging um einen Whisky, der erst diese Woche veröffentlicht wird: Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Hanseatischen Weinhandelsgesellschaft, verlosten wir die neueste Sonderausgabe der Destillerie Glenfarclas – die Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 Limited Edition aus 100% Oloroso Sherry Casks.

Diese exklusive Sonderabfüllung konnten Sie jetzt bei uns gewinnen – und wie immer war unser Preis heiß begehrt. Wir bedanken uns für die zahlreichen Einsendungen und freuen uns sehr darüber, dass Sie so zahlreich mitgemacht haben.

Bevor wir aber die Gewinnerin oder den Gewinner verraten, hier noch einmal alles über die Destillerie Glenfarclas und den neuen Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 Limited Edition:

Die Destillerie Glenfarclas

In fünfter Generation geführt: Glenfarclas. Seit 1865 ist die Destillerie im Besitz der Familie Grant, und damit einer der bekanntesten Destillerien Schottlands. Produziert wird hier Single Malt Whisky mit besonderem Charakter aus der Speyside.

Wer seit über 150 Jahren Whisky herstellt, weiß genau, worauf es ankommt – dieses Wissen macht sich in der konstanten Qualität des Glenfarclas-Single Malts bemerkbar. Seit jeher ist es das Ziel der Familie, Whisky von außergewöhnlichster Qualität herzustellen – und der Erfolg gibt ihr Recht.

Die Brennerei zeichnet sich durch die unvergleichliche 100 % Reifung in Oloroso-Sherry-Fässern, die traditionelle Destillationsmethoden der Direct Fired Stills und die Lagerung in den berühmten, kühlen Dunnage Warehouses aus. George Scott Grant, Geschäftsführer der vierten Generation, verkaufte in den 50er Jahren den Whisky der Brennerei erstmals als Single Malt Scotch Whisky. Wie sich herausstellte eine visionäre Entscheidung, denn als Single Malt kann der Glenfarclas Whisky seinen unvergleichlichen Geschmack entfalten – The Glenfarclas Way was born.

Prinzipien für Spitzenqualität:

Reifung in 100 % Oloroso Sherry Casks: Die Fassreifung in Oloroso Sherry Casks ist ein entscheidender Qualitätsfaktor: Chairman John L.S. Grant selektiert die Fässer persönlich bei der familiengeführten Bodega José y Miguel Martín. Die Produktion dieser begehrten Fässer ist sehr zeitintensiv. Bereits die Lufttrocknung des Holzes nimmt bis zu 18 Monate in Anspruch. Infolge der vollumfänglichen Sherry-Fass-Reifung entsteht der unverwechselbare, volle und intensive Brennereicharakter des Glenfarclas Single Malt. Im Geschmack überzeugt der hochelegante Malt durch komplexe Sherry- und Fruchtaromen, die durch ein Zusammenspiel von Mandeln, Demerara Zucker, einem Hauch Sultaninen sowie dunkler Schokolade komplettiert werden. Dieses einzigartige und elegante Geschmackserlebnis hat Glenfarclas zu seiner weltweiten Bekanntheit geführt.

Traditionelle Destillationsmethoden: Glenfarclas nutzt weiterhin die traditionellen „Direct Fired Stills“, die für eine unvergleichliche Aromenvielfalt sorgen. Hierbei werden die kupfernen Brennblasen noch traditionell direkt befeuert. Die direkte Flamme sorgt für den unvergleichlichen mild-fruchtigen Speyside-Charakter des Glenfarclas Single Malts.

Lagerung in den Dunnage Warehouses: Glenfarclas vertraut auf die feuchten Dunnage Warehouses für die charakteristische Aromenvielfalt. Hinter den ikonischen roten Türen reifen die Fässer über Jahrzehnte hinweg umgeben von Steinmauern, Erdböden und niedrigen Schieferdächern. Hierbei werden nur drei Fässer übereinander gelagert, um die Verdunstung konstant zu halten – ein maßgeblicher Qualitätsfaktor, für den sich Glenfarclas entscheidet.

Jetzt gewinnen: Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 – Limited Edition – 100 % Oloroso Sherry Casks – Einzelnummeriert

Die diesjährige Glenfarclas Easter Edition ist geprägt von einem ausgeprägten Anteil an 1st Fill Sherry Casks, die für eine intensive Sherry-Aromatik und Tiefe sorgen. Gereift hinter den ikonisch roten Toren der altehrwürdigen Dunnage Warehouses erwartet Sie ein Premium Single Malt Scotch Whisky mit ausdrucksstarken Noten von dunkler Schokolade im Vordergrund, begleitet von intensiv ausgeprägten Sherryaromen.

Der Whisky ist erst NACH dem Gewinnspiel im deutschen Handel zu finden – wer ihn aber jetzt schon abseits des Gewinnspiels erwerben will, kann dies bei whiskyfass.de ab sofort im exklusiven Vorverkauf machen!

Und den brandneuen Glenfarclas Easter Edition Vintage 2016 – Limited Edition gewonnen hat:

Dieter Soons aus 41539 Dormagen

Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Ihnen genussvolle Momente mit der Osterabfüllung von Glenfarclas. Der Gewinn wird in den nächsten Tagen durch unseren Partner HaWe Bremen versendet.

Und natürlich geht es gleich heute mit dem nächsten Gewinnspiel weiter – diesmal mit einem Triple Pack mir hochgelobtem Whisky von zwei Freunden, die sich am Set für den Dreh einer Serie kennengelernt haben und beschlossen… ach, nur nicht zu viel verraten. Schauen Sie einfach gleich wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts