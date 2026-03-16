Gewinnen Sie den Brother’s Bond Triple Pack – 2x Bourbon und Rye von Ian Somerhalder und Paul Wesley aus Vampire Diaries!

Mit unserem neuesten Gewinnspiel möchten wir Ihnen die Whiskeys der beiden SchauspielerIan Somerhalder und Paul Wesley vorstellen, die Importeur Weisshaus aus den USA (wo sie ein riesiger Erfolg sind) nach Europa gebracht hat:Brother’s Bond steht für zugänglichen, hochwertigen Bourbon und Rye aus einer der ältesten Destillerien der USA in Indiana. Gleich drei verschiedene Abfüllungen im Gesamtwert von fast 200 Euro können unsere Leser aus Deutschland und Österreich gewinnen – und es sind Abfüllungen, die auch in der Fachwelt höchste Anerkennung finden: der7-Year-Old Bottled-in-Bond schaffte es bei der New York International Spirits Competition in die Top-5 Whiskys weltweit.

Was Sie tun müssen, um das Triple Pack, bestehend aus dem Brother’s Bond Straight Bourbon Whiskey, dem Brother’s Bond American Blended Rye und dem Brother’s Bond Bottled-In-Bond Straight Bourbon Whiskey zu gewinnen? Lesen Sie einfach den nachfolgenden Text aufmerksam durch und schicken Sie danach die Antwort auf die (wie immer nicht allzu schwere) Gewinnfrage an uns – und mit etwas Glück kann der Brother’s Bond Triple Pack dann Ihnen gehören.

Wir wünschen Ihnen jedenfalls wie bei jedem Gewinnspiel viel Spaß, viel Glück und freuen uns auf Ihre Einsendung. Hier also die Infos:

Brother’s Bond – aus Freundschaft entstanden

Brother’s Bond steht für Authentizität, Verbundenheit und echte Freundschaft. Die Schauspieler Ian Somerhalder und Paul Wesley brachten mit der Gründung von Brother’s Bond ihre gemeinsame Leidenschaft für Bourbon in die Spirituosenwelt. Ihre Freundschaft begann am Set der Serie Vampire Diaries, wo sie vor der Kamera Brüder verkörperten und hinter den Kulissen bei einem Glas Bourbon eine echte Verbindung entdeckten. Aus diesem gemeinsamen Ritual entstand schließlich die Vision, einen eigenen Bourbon zu kreieren. Was als Hobby begann, entwickelte sich zu einer Marke, die für Handwerk, Qualität und Herzblut steht. Zwei Freunde, eine Vision und der Beweis, dass außergewöhnlicher Bourbon dort entsteht, wo echte Geschichten dahinterstehen.

Und das sind Ihre Gewinne im Brother’s Bond Triple Pack:

Brother’s Bond Straight Bourbon Whiskey 40% vol. 0,70l

Der Straight Bourbon Whiskey wird aus einer sorgfältig abgestimmten Maische mit 65 % Mais, 22 % Roggen sowie 13 % Weizen und Gerste hergestellt. Dieses ausgewogene Verhältnis verleiht ihm eine reichhaltige, vielschichtige Aromatik mit bemerkenswerter Tiefe und Komplexität. Kein Wunder, dass der Brother’s Bond Straight Bourbon Whiskey bereits mehrfach ausgezeichnet wurde – ein echter Ausdruck von Handwerkskunst, Freundschaft und Charakter.

Tasting Notes

Nase: Warme Düfte von gebackenem Bananenbrot mit süßen Früchten und Walnüssen, die zu dominantem Orangenhonig führen.

Gaumen: Honigsüße Noten verbinden sich mit Anklängen von schwarzem Tee, dezenten Gewürzen und Trockenfrüchten.

Finish: Der Ausklang gestaltet sich reichhaltig mit geröstetem Getreide und hintergründigem Geißblatt.

Brother’s Bond American Blended Rye 47,5% vol. 0,70l

Der American Blended Rye wurde aus vier Maischen hergestellt, die in kleinen Chargen perfekt vermählt wurden. Der ungemein intensive Charakter etabliert sich durch die Zusammenstellung von 77 % Roggen, 16 % Mais und 7 % Weizen und Gerste.

Tasting Notes

Nase: üppige Aromen von frischem Karamell, Eichenholz und Vanille

Gaumen: Lebendige, intensive Noten von gerösteter Eiche, Zimt und roten Beeren, unterstützt von einem Hauch Honig.

Finish: Langanhaltend und komplex verabschieden sich dunkle Früchte und dezenter Kakao mit einer anhaltenden würzigen Wärme.

Brother’s Bond Bottled-In-Bond Straight Bourbon Whiskey 50% vol. 0,70l

Ganz im Sinne des Bottled-in-Bond Acts wurde der Bourbon während einer einzigen Saison, in einer einzigen Brennerei destilliert und reifte mindestens sieben Jahre in einem staatlich zertifizierten Lagerhaus. Dank der schonenden Filtration wird sein ungemein harmonischer Charakter noch zusätzlich verstärkt, der mit einer Mischung aus Vanille, gerösteter Eiche, süßem Karamell und Backgewürzen einhergeht.

Tasting Notes

Nase: Kandierte dunkle Früchte von Kirschen und Pflaumen dominieren den Auftakt, gefolgt von einer dezenten Säure.

Gaumen: Samtig und komplex entfalten sich Noten von Portwein und gerösteter Eiche.

Finish: vollmundiger Abschied mit kräftigen Portweinaromen

Und so gewinnen Sie das Brother’s Bond Triple Pack – 2x Bourbon und Rye von Ian Somerhalder und Paul Wesley:

Beantworten Sie einfach die nachfolgende Gewinnfrage:

Bei den Dreharbeiten zu welcher Serie entstand die Freundschaft zwischen den beiden Schauspielern Ian Somerhalder und Paul Wesley?

a) Vampire Diaries

b) Walking Dead

Ihre Antwort schicken Sie gemeinsam mit Ihrem vollen Namen und Ihrer Postanschrift ab sofort an folgende email: contest@whiskyexperts.net und zwar mit dem Betreff „Brother’s Bond“!

Unter allen Einsendungen mit der richtigen Antwort und dem richtigen Betreff, die uns bis 29. März 2026, 23:59 Uhr mitteleuropäischer Zeit erreichen, ziehen wir den Gewinner der Preise und geben sie am 30. März 2026 bekannt. Der Gewinn wird durch unseren Partner Weisshaus versendet.

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahmemail möglich!

Teilnahmebedingungen:

Beim Wettbewerb kann jeder mitmachen, der in Österreich oder Deutschland wohnt, die Gewinnfrage richtig beantwortet und seine Antwort mit dem Betreff „Brother’s Bond“ einsendet sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat. Der Wettbewerb läuft ab sofort bis 29. März 2026, 23:59 Uhr. Die Gewinner/die Gewinnerinnen werden am 30. März 2026 auf unserer Webseite bekanntgegeben und per Mail benachrichtigt. Der Wettbewerb findet unter Ausschluss des Rechtsweges statt – es kann dazu kein Schriftverkehr geführt werden. Mitarbeiter von Whiskyexperts und Weisshaus sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der Gewinn wird von Weisshaus, wir übermitteln dafür die Gewinneradressen an das Unternehmen. Diese Daten werden dort wie alle Adressdaten bei uns nach Abschluss des Gewinnspiels sofort und unwiederbringlich gelöscht.

Hinweis zum Datenschutz: Wir erheben nur jene Daten von Teilnehmern, die für die Abwicklung des Gewinnspiels nötig sind (Name, email-Adresse und Postanschrift). Alle in diesem Zusammenhang erhobenen Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels und der erfolgreichen Versendung des Preises ausnahmslos gelöscht und weder für unsere Zwecke weiterverwendet noch an Dritte weitergegeben. Unsere Datenschutzerklärung finden Sie hier.

Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden – und geben uns auch die Erlaubnis, Ihren Namen und Wohnort im Falle des Gewinns auf unserer Seite veröffentlichen zu dürfen.

Wir wünschen Ihnen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts