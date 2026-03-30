Wer gewinnt das Brother’s Bond Triple Pack – 2x Bourbon und Rye von Ian Somerhalder und Paul Wesley aus Vampire Diaries?

Mit unserem gerade beendeten Gewinnspiel haben wir Ihnen die Whiskeys der beiden Schauspieler Ian Somerhalder und Paul Wesley vorgestellt, die Importeur Weisshaus aus den USA (wo sie ein riesiger Erfolg sind) nach Europa gebracht hat:Brother’s Bond steht für zugänglichen, hochwertigen Bourbon und Rye aus einer der ältesten Destillerien der USA in Indiana. Gleich drei verschiedene Abfüllungen im Gesamtwert von fast 200 Euro konnten unsere Leser aus Deutschland und Österreich gewinnen – und es sind Abfüllungen, die auch in der Fachwelt höchste Anerkennung finden: der7-Year-Old Bottled-in-Bond schaffte es bei der New York International Spirits Competition in die Top-5 Whiskys weltweit.

Bei so einem Preis war das Interesse natürlich riesig – danke für die zahlreichen Einsendungen! Es freut uns immer sehr, wenn unser Gewinnspielpartner und wir entweder Ihren Geschmack getroffen oder Ihre Neugierde geweckt haben.

Bevor wir Ihnen aber nun den Namen des Gewinners oder der Gewinnerin nennen, hier noch einmal die Informationen zu den Whiskeys, um die es die vergangenen zwei Wochen bei uns ging:

Brother’s Bond – aus Freundschaft entstanden

Brother’s Bond steht für Authentizität, Verbundenheit und echte Freundschaft. Die Schauspieler Ian Somerhalder und Paul Wesley brachten mit der Gründung von Brother’s Bond ihre gemeinsame Leidenschaft für Bourbon in die Spirituosenwelt. Ihre Freundschaft begann am Set der Serie Vampire Diaries, wo sie vor der Kamera Brüder verkörperten und hinter den Kulissen bei einem Glas Bourbon eine echte Verbindung entdeckten. Aus diesem gemeinsamen Ritual entstand schließlich die Vision, einen eigenen Bourbon zu kreieren. Was als Hobby begann, entwickelte sich zu einer Marke, die für Handwerk, Qualität und Herzblut steht. Zwei Freunde, eine Vision und der Beweis, dass außergewöhnlicher Bourbon dort entsteht, wo echte Geschichten dahinterstehen.

Und das sind Ihre Gewinne im Brother’s Bond Triple Pack:

Brother’s Bond Straight Bourbon Whiskey 40% vol. 0,70l

Der Straight Bourbon Whiskey wird aus einer sorgfältig abgestimmten Maische mit 65 % Mais, 22 % Roggen sowie 13 % Weizen und Gerste hergestellt. Dieses ausgewogene Verhältnis verleiht ihm eine reichhaltige, vielschichtige Aromatik mit bemerkenswerter Tiefe und Komplexität. Kein Wunder, dass der Brother’s Bond Straight Bourbon Whiskey bereits mehrfach ausgezeichnet wurde – ein echter Ausdruck von Handwerkskunst, Freundschaft und Charakter.

Tasting Notes

Nase: Warme Düfte von gebackenem Bananenbrot mit süßen Früchten und Walnüssen, die zu dominantem Orangenhonig führen.

Gaumen: Honigsüße Noten verbinden sich mit Anklängen von schwarzem Tee, dezenten Gewürzen und Trockenfrüchten.

Finish: Der Ausklang gestaltet sich reichhaltig mit geröstetem Getreide und hintergründigem Geißblatt.

Brother’s Bond American Blended Rye 47,5% vol. 0,70l

Der American Blended Rye wurde aus vier Maischen hergestellt, die in kleinen Chargen perfekt vermählt wurden. Der ungemein intensive Charakter etabliert sich durch die Zusammenstellung von 77 % Roggen, 16 % Mais und 7 % Weizen und Gerste.

Tasting Notes

Nase: üppige Aromen von frischem Karamell, Eichenholz und Vanille

Gaumen: Lebendige, intensive Noten von gerösteter Eiche, Zimt und roten Beeren, unterstützt von einem Hauch Honig.

Finish: Langanhaltend und komplex verabschieden sich dunkle Früchte und dezenter Kakao mit einer anhaltenden würzigen Wärme.

Brother’s Bond Bottled-In-Bond Straight Bourbon Whiskey 50% vol. 0,70l

Ganz im Sinne des Bottled-in-Bond Acts wurde der Bourbon während einer einzigen Saison, in einer einzigen Brennerei destilliert und reifte mindestens sieben Jahre in einem staatlich zertifizierten Lagerhaus. Dank der schonenden Filtration wird sein ungemein harmonischer Charakter noch zusätzlich verstärkt, der mit einer Mischung aus Vanille, gerösteter Eiche, süßem Karamell und Backgewürzen einhergeht.

Tasting Notes

Nase: Kandierte dunkle Früchte von Kirschen und Pflaumen dominieren den Auftakt, gefolgt von einer dezenten Säure.

Gaumen: Samtig und komplex entfalten sich Noten von Portwein und gerösteter Eiche.

Finish: vollmundiger Abschied mit kräftigen Portweinaromen

Und das Brother’s Bond Triple Pack – 2x Bourbon und Rye von Ian Somerhalder und Paul Wesley gewonnen hat:

Vera Löwisch-Knauer aus D-96047 Bamberg

Wir gratulieren natürlich wie immer ganz herzlich und freuen uns, dass Sie diese drei ausgezeichneten Whiskys verkosten können. Der Gewinn wird durch unseren Partner Weisshaus versendet – bitte um etwas Geduld dafür.

Und bei uns geht es gleich heute weiter – mit einem neuen Gewinnspiel und einem Rekord, was die Anzahl der Preise betrifft, die wir dabei verlosen (und das Gewinnspiel ist dabei die inoffizielle Vorankündigung einer brandneuen Abfüllung). Seien Sie also gespannt und schauen Sie gleich wieder bei uns vorbei!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts