Wer gewinnt eine von drei Flaschen des legendären Dunville’s 10 YO PX Finish Single Malt Irish Whiskey? Wir verraten es!

In unserem letzten Gewinnspiel brachten wir Whiskyfreunde und -genießer wieder einmal nach Irland – und zwar in den Nordosten der Insel, nach Newtownards nahe Belfast. Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, dem Weisshaus Shop, verlosten wir 3x eine Flasche eines ganz besonders geschichtsträchtigen Whiskeys aus der Echlinville Distillery: Der zehn Jahre alte Dunville’s Single Malt Irish Whiskey mit PX-Finish ist die Auferstehung eines irischen Klassikers – mit einem sagenhaft runden und vielschichtigen Geschmacksprofil.

Danke für die wie immer zahlreichen Einsendungen, die uns natürlich sehr gefreut haben – und bevor wir Ihnen jetzt die drei Gewinner der Preise vorstellen, hier noch einmal mehr zur Brennerei und zu den Preisen, die wir gemeinsam mit dem Weisshaus Shop verlost haben:

The Echlinville Distillery

Die Echlinville Distillery in Newtownards ist Irlands erste Farm Distillery. Sie stellt ihre Spirituosen von Grund auf her – auf dem Land, das die Familie seit Generationen bewirtschaftet. Jeder Tropfen wird in traditionellen Brennblasen zur Perfektion destilliert – aus Gerste, die auf dem Familienbetrieb von Hand gesät, angebaut, geerntet und gemälzt wird.

Die Gerstenfelder gedeihen im einzigartigen Mikroklima der Halbinsel Ards. Die besondere Topographie, das gemäßigte Klima, der nährstoffreiche Boden und die salzhaltige Luft machen diese Region seit jeher zu einem der besten Getreideanbaugebiete Irlands. Welcher Ort könnte also besser geeignet sein, um Irlands erste Destillerie „vom Feld bis ins Glas“ zu errichten?

Hochwertiger Whiskey, Gin und Poitín werden aus Gerste gebrannt, die auf traditionelle Weise auf dem Malzboden der Destillerie gemälzt wird. Jedes Korn wird von Hand befeuchtet, getrocknet und mit einer Schaufel gewendet.

Das Herz eines Whiskys mag in Getreide und Eiche liegen, aber die Seele jeder Spirituose ist die Verbundenheit mit dem Ort, an dem sie hergestellt wird. Die Echlinville Distillery ist stolz auf ihre Wurzeln auf der Halbinsel Ards und darauf, eine der ersten neuen Whiskey-Destillerien Irlands zu sein. Dieses Heimatgefühl ist die Essenz all dessen, was sie tun.

„Als wir Dunville’s wiederbelebten, war es unser Versprechen, The Spirit of Belfast wieder an seinen rechtmäßigen Platz unter den besten Whiskeys der Welt zu bringen.“ Shane Braniff, stolzer Hüter von Dunville’s Irish Whiskey und Besitzer der Echlinville Distillery

Gegründet im Jahr 1808 und einst in den Royal Irish Distilleries in Belfast produziert, war Dunville’s eine der bekanntesten Whiskey-Marken der Welt – bis die Destillerie 1936 verstummte. Fast 80 Jahre lang war eine Flasche Dunville’s nur auf Auktionen zu finden – und selbst dort eine Rarität. Doch nun ist The Spirit of Belfast zurück.

Ihr Preis: 3×1 Flasche Dunville’s 10 YO PX Finish Irish Whiskey 46% vol. 0,70l

Die Rückkehr einer Ikone: Die Echlinville Distillery ist sehr stolz darauf, den legendären 10 Jahre alten Single Malt PX Finish Irish Whiskey wieder einzuführen. Dieser Whiskey läutet die Rückkehr des Spirits of Belfast auf die Weltbühne des Whisk(e)ys ein. Charakterstarke Aromen ebnen den Weg zu einem unvergleichlichen Geschmackserlebnis.

Tasting Notes

Nase: Zu Beginn nimmt man Aprikosen, Grapefruit und geröstete Mandeln wahr. Etwas später folgen gedünstete Äpfel, Tarte Tatin, Calvados, Toffee und ein Kompott aus Beeren.

Gaumen: Ein Bett aus süßem Malz, Marzipan, Biskuitkuchen und kandierten Orangen bildet die Basis des Whiskeys. Dazu gesellen sich knackige grüne Äpfel, Fruchtsorbet, Obstsalat, Rosinen, Feigen und Datteln.

Finish: Das nicht enden wollende Finale ist geprägt von Panna Cotta, Malz, tropischem Obst, Nelken und Eichenholz.

Und je eine von drei Flaschen Dunville’s 10 YO PX Finish Irish Whiskey gewonnen haben:

Heike Kühn aus D-32339 Espelkamp

Peter Kuligk aus D-14806 Bad Belzig

Reinhold Humm aus D – 88480 Achstetten

Wir gratulieren ganz herzlich und freuen uns mit den Gewinnern! Die Preise werden Ihnen in der nächsten Zeit von unserem Gewinnspielpartner Weisshaus Shop zugesendet.

Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team