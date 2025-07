Patron Saint mit Whisky zur British & Irish Lions Tour 2025

Die British and Irish Lions sind ein Rugby-Team, die sich aus Spielern der Verbände der Länder England, Irland, Schottland und Wales zusammensetzt. Seit 1888 unternimmt diese Mannschaft alle vier Jahre eine Tour durch die drei großen Rugbynationen der Südhemisphäre Australien, Neuseeland oder Südafrika. In diesem Jahr steht Australien auf dem Tour-Plan des Männer-Teams. Diese begleitet das schottische Unternehmen Patron Saint Whisky als offizieller Lieferant der British & Irish Lions-Herrenmannschaft mit einer besonderen Abfüllung. 1888, benannt nach dem Gründungsjahr der Lions, ist ein Blend, der Grains und Malts aus fünf Destillerien in Irland und Großbritannien vereint. Dazu gehören Boann aus der Grafschaft Meath, Echlinville (Nordirland), Cameronbridge (Schottland), White Peak (England) und Penderyn (Wales).

1888 setzt sich aus unterschiedlichen Fässer zusammen, darunter Oloroso Sherry, Mourvèdre, Rotwein und First-Fill Bourbon. An der Nase ist er beschrieben mit süßer Vanille, spritzigen Zitrusfrüchte und gebackenen Früchte, gefolgt von Sommerbeeren, Butterscotch und leicht gerösteten Nüssen am Gaumen. 1.888 einzeln nummerierten Flaschen sind erhältlich, und können über die Website www.patronsaintwhisky.com für £125 bezogen werden.