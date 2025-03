Alles über das „Whisky 2025 Festival“ in Limburg an der Lahn – Das Festival der Sinne

Etwas mehr als ein Monat müssen wir Whiskyfreunde uns noch gedulden, bevor in Limburg an der Lahn das Whisky 2025 Festival wieder die Tore öffnet. An zwei Tagen bietet das Mekka der Maltheads zahlreiche Aussteller, Marken und Veranstaltungen rund um das Wasser des Lebens.

Anbei finden Sie eine Übericht über das Whisky 2025 Festival – und das vorläufige Programm der Tastings in drei Locations an beiden Tagen als übersichtliches PDF zum Ausdrucken:

„Whisky 2025 Festival“ in Limburg an der Lahn – Das Festival der Sinne

Am 26. & 27.04.2025 wird Limburg an der Lahn wieder zur Whiskyhauptstadt Europas.

Das Festival „Whisky Fair“ rückt Limburg zum mittlerweile 22. Mal in den Fokus des Interesses aller Freunde Schottlands, Irlands und deren Nationalgetränk, dem Whisky. Mit über 7.000 Verkostungsmöglichkeiten zählt die Veranstaltung zu den größten Whisky-Festivals weltweit.

Das „Festival der Sinne“

Schottischer Whisky und sein irischer Verwandter Whiskey bilden demnach auch das zentrale Thema des Festivals. Musikalische Events sowie Vorträge zu vielen Aspekten der Whiskyherstellung und viele Verkostungsmöglichkeiten qualitativ außergewöhnlicher Erzeugnisse, sogenannte „Masterclass- Tastings“, runden das Angebot ab.

Hoher Besucherandrang erwartet

Eine internationale Auswahl von über 200 Ausstellern – darunter Chocolatiers, Hersteller edler Brände und viele mehr – wird auf einer Fläche von mehr als 2.300 m² erneut Whisky-Liebhaber aus aller Welt nach Limburg locken.

Das Interesse ist enorm: Bereits jetzt haben größere Gruppen aus Schweden, Japan, den USA, der Schweiz, den Niederlanden, Norwegen, Luxemburg sowie zahlreiche Whisky-Enthusiasten aus Asien ihr Kommen zugesagt.

Um dem erwarteten Besucherandrang gerecht zu werden, wird die Ausstellungsfläche wie in den vergangenen Jahren durch ein Großraumzelt auf dem Europaplatz in der Fußgängerzone erweitert. Ein weiteres Zelt auf dem Serenadenhof am unteren Eingang der Stadthalle dient erneut als Veranstaltungsort für das Rahmenprogramm sowie als Ticketvorverkaufsstelle für die Masterclass- Tastings (Öffnungszeiten der Tasting-Ticket-Kassen siehe unten).

Informationen aus erster Hand

Nahezu alle etablierten deutschen Branchenvertreter, sowie viele andere Hersteller, Importeure, Reiseveranstalter und Clubs werden vor Ort sein. Repräsentanten schottischer, irischer & sogar japanischer Brennereien haben sich angesagt, um den Besuchern Informationen aus erster Hand zu vermitteln. Dabei gibt es in jeder Hinsicht Vielfältiges, sowohl für den Liebhaber, als auch für den absoluten „Neuling“ zu entdecken. So konnten in den Vorjahren jeweils über 5.500 Besucher in der Limburger Josef Kohlmaier Halle gezählt werden.

Rahmenprogramm mit über 40 Einzel-Events am Festivalwochenende

Das „Rahmenprogramm“ während der Öffnungszeiten des Festivals steht bereits fest. Aus über 30 einzelnen Masterclass-Tastings sowie Musikdarbietungen können die Besucher auswählen. Der Zeitplan ist auf der Webseite des Festivals abrufbar. Darüber hinaus wird an den Abenden rund um das Festivalwochenende wieder ein vielfältiges Tasting-Dinner-Programm angeboten. Namhafte Größen der Whisky-Szene werden vor Ort sein und den Teilnehmern besondere Einblicke in die Welt des schottischen „Lebenswassers“ und seiner Geschichten und Mythen gewähren. Informationen zum Dinner-Angebot und Ticketverfügbarkeit finden Interessenten im Partner Webshop unter www.dailydram.de

Aktuelle Informationen im Internet

Die Programmübersicht und die Ausstellerliste werden laufend aktualisiert und stehen auf unserer Internetseite www.whiskyfair.de bereit.

Tickets im Vorverkauf ohne Versandkosten und Gebühren

Über die Internetseite www.whiskyfair.de können auch Eintrittskarten zu 15,– Euro pro Stück erworben werden. Da es sich um sogenannte „print at home“-Tickets handelt, fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Versandkosten mehr an. Einfach bestellen, ausdrucken und zur Veranstaltung mitbringen.

Öffnungszeiten

Öffnungszeiten sind Samstag, 26.04.2025, 11:00 – 19:00 Uhr und Sonntag, 27.04.2025, 11:00 – 18:00 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 15,– Euro inklusive eines Verkostungsglases.

Wichtig: Der Ticketverkauf für die Masterclass-Tastings startet am Samstag von 9.30 Uhr bis 11.45 Uhr im Zelt auf dem Serenadenhof (Eingang Erdgeschoss)! Danach und am Sonntag werden die Tasting-Tickets am Whisky Fair Stand verkauft. Nähere Informationen unter www.whiskyfair.de

