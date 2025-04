Auch Tilo Schnabel aka The Caskhound kommt auf die Whisky Fair Limburg, und wie (fast) jeder hat auch er eine besondere Messeabfüllung im Gepäck. Es ist ein 8 Jahre alter Tomatin aus dem schottischen Highland, mit einer zwei Jahre langen Nachreifung in einem Refill Palo Cortado Sherry Octave (bei der Kleinheit dieses Fasstyps eine sehr lange Zeit; aber das Fass wurde durch die Tatsache, dass es ein Third Refill Cask ist, „gezähmt“).

Wie sich das auf den Whisky ausgewirkt hat, und was man sich sonst so am Stand von Cask & Bottle auf der Clubebene, Stand 6 (dort ist Tilo zu Gast) erwarten darf, schreibt er in der Pressemitteilung, die uns von ihm erreichte:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

THE CASKHOUND auf der Limburg Whiskyfair 2025 – mit exklusiver Messe-Abfüllung im Gepäck

Am 26. und 27. April 2025 ist es wieder soweit: Die renommierte Limburg Whiskyfair lädt in die Stadthalle der historischen Domstadt an der Lahn – ein Pflichttermin für deutsche und internationale Whisky-Fans. Hunderte Aussteller, Abfüller, Fachhändler und Brennereien aus dem In- und Ausland treffen hier auf eine lebendige & leidenschaftliche Whisky-Community.

Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder THE CASKHOUND, alias Tilo Schnabel. Seit mittlerweile fünf Jahren ist die legendäre „Spürnase für feinen Whisky“ nun als unabhängiger Abfüller aktiv, und hat sich mit seinen Bottlingreihen wie u. a. Tilo’s Proof, The GrainHound, PeatWave, Animals of Scotland, Crazy Coos Reloaded, etc. längst als eine feste Größe in der deutschen Whiskyszene etabliert.

In Limburg präsentiert er am Stand seiner Partner von CASK & BOTTLE (Clubebene, Stand 6) eine handverlesene Auswahl seiner aktuellen Abfüllungen – ganz ohne Hypewhisky & Tamtam, dafür mit viel Geschmack. Ehrliche Trinkwhiskys zu fairen Preisen – so wie man es von THE CASKHOUND kennt und schätzt

Messe Exclusive: ein Highland Malt mit andalusischem Flair

Sein diesjähriges Messe-Highlight: ein exklusiv abgefüllter, 8-jähriger TOMATIN Highland Single Malt mit zweijähriger Nachreifung in einem charaktervollen Refill Palo Cortado Sherry Octave. Dieses besondere Finish verleiht dem Highlander eine Extraportion andalusisches Temperament. Das Ergebnis ist ein verblüffend ausgewogener, angenehm süffiger und für sein Alter erstaunlich vielschichtiger Whisky – mit spannenden Aromen, feiner Würze und eleganter Tiefe. Die Abfüllung ist streng limitiert auf nur 57 Flaschen – da heißt es schnell sein, probieren & zuschlagen!

THE WHISKYFAIR LIMBURG – MESSE EXCLUSIVE: TOMATIN

Highland Single Malt Whisky

8 Jahre alt (Destilliert: 19.01.2017 / Abgefüllt: 18.02.2025) • 51,9 % Vol.

Finished for 2 Years in a Third Fill Ex-Deanston Palo Cortado Sherry Octave

Non Chill-filtered • Natural Color

Auflage: 57 Flaschen à 0,5 l

Messepreis: 45,00 Euro

Tilo Schnabel freut sich schon auf viele interessierte Besucher, gute Gespräche am Stand und darauf, seine neuesten Entdeckungen mit anderen Whiskyfreunden teilen zu können. Wer besondere Tropfen schätzt, sollte auf einen Dram am Stand von THE CASKHOUND nicht verzichten!

Wenn Sie mehr über unsere Produkte erfahren wollen, besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.