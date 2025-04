Der Mai scheint eine interessante Zeit für Whiskys zu werden: Das CVH-Portfolio (zur Gruppe gehören Tobermory, Deanston und Bunnahabhain) wird um drei Sonderabfüllungen erweitert, die wir Ihnen auf die eine oder andere Weise bereits früher kurz vorstellen konnten.

Nun informiert uns der Importeur Sprithöker, dass die drei neuen Whiskys von Ledaig, Tobermory und Bunnahabain über ihn in den deutschen Fachhandel und damit zu den Whiskyfreunden kommen werden: Der Ledaig „Hebridean Moon“ – 10 Jahre – Cask Strength – 58,8 % Vol., der Bunnahabhain WESTERRING „Turas Math“ – 15 Jahre – 55,9 % Vol. und der Tobermory „Hebridean Series“ – Expression No. 5 – 27 Jahre – 53,1 % Vol.

Hier die Infos zu den Abfüllungen, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sprithöker präsentiert exklusive Sonderabfüllungen aus dem CVH-Portfolio: Limitierte Highlights im Mai 2025

Seit dem 1. März 2025 führt Sprithöker stolz die Marken von CVH im Sortiment – ein Meilenstein, der das Portfolio um einzigartige schottische Whiskys mit Charakter und Geschichte erweitert. Pünktlich zum Frühling erscheinen nun im Mai mehrere exklusive Sondereditionen aus den Destillerien Bunnahabhain, Tobermory und Ledaig – allesamt Abfüllungen, die in kleinen Stückzahlen abgefüllt wurden und Sammler sowie Liebhaber hochwertiger Single Malts begeistern dürften.

Ledaig „Hebridean Moon“ – 10 Jahre – Cask Strength – 58,8 % Vol.

Die Hebridean Series von Ledaig steht für rauchige, kraftvolle Single Malts, die den Charakter der Isle of Mull einfangen. Die neue Sonderedition „Hebridean Moon“ wurde in Fassstärke mit 58,8 % Vol. abgefüllt und besticht durch eine ausgeprägte maritime Note, Torfrauch und subtile Süße.

Der zehnjährige Whisky reifte in Second-Fill Bourbon Fässern, die seine rauchige Grundstruktur mit cremiger Vanille, zarter Zitrusfrische und einer feinen Salzkaramellnote untermalen. Ein Whisky für Liebhaber intensiver, ehrlicher Inselwhiskys.

Bunnahabhain WESTERRING „Turas Math“ – 15 Jahre – 55,9 % Vol.

„Turas Math“ – Gute Reise – ist der Auftakt zur neuen WESTERING Home Collection von Bunnahabhain. Diese Serie erzählt vom Aufbruch und der Rückkehr zur Heimatinsel Islay, vom seefahrerischen Erbe und der Bedeutung von Gemeinschaft.

Diese erste Ausgabe wurde vollständig in Manzanilla-Sherryfässern gereift und anschließend mit in Amaronefässern nachgereiftem Whisky vermählt – eine Reise von Jerez nach Venetien. Die komplexe Aromatik vereint schwarze Kirschen, geröstete Nüsse und Toffee mit einem Hauch Meeresbrise. Ungefiltert, ungefärbt und abgefüllt mit 55,9 % Vol. – ein echtes Erlebnis für alle, die Geschichten im Glas suchen

Tobermory „Hebridean Series“ – Expression No. 5 – 27 Jahre – 53,1 % Vol.

Ein echtes Highlight für Sammler und Connaisseurs stellt die fünfte Edition der Hebridean Series von Tobermory dar. Ganze 27 Jahre durfte dieser Single Malt reifen – zunächst in Ex-Bourbon-Casks, danach verbrachte er beeindruckende 12 Jahre in Oloroso-Sherryfässern von Gonzalez Byass.

Die Kombination sorgt für ein harmonisches Zusammenspiel aus reifer Frucht, würzigen Eichenoten und eleganter Süße. Am Gaumen offenbaren sich getrocknete Feigen, kandierte Orangenschale, dunkles Karamell und eine zarte Ledrigkeit – ein komplexes Meisterwerk, das die Zeit in den Fässern würdevoll zur Geltung bringt.

Diese limitierten Sonderabfüllungen sind ab voraussichtlich Mitte Mai 2025 im gutsortierten Fachhandel erhältlich.

Interessierte Fachhändler nehmen gern Kontakt über order@sprithoeker.de auf.

Über CVH Spirits

CVH Spirits vereint unter seinem Dach einige der renommiertesten Whisky-Destillerien Schottlands – darunter Bunnahabhain auf Islay, Deanston in den Highlands und Tobermory auf der Isle of Mull. Jede dieser Brennereien blickt auf eine lange Tradition zurück und steht für handwerkliche Exzellenz, authentische Herstellungsverfahren und die Verwendung ausgewählter, natürlicher Zutaten. Was sie eint, ist die Leidenschaft für unverfälschten Whiskygenuss – was sie unterscheidet, ist ihr individueller Charakter, geprägt von Herkunft, Klima und Geschichte. Gemeinsam erzählen sie die vielschichtige Geschichte der schottischen Whiskykunst.