Premiere Claxton’s & Westwood Whisky auf der WhiskyFair Limburg

Mit dem unabhängigen Abfüller Claxton’s wird Westwood Whisky auf der WhiskyFair Limburg zugegen sein – und mit Kirsty McLeod, die dort am Sonntag um 11:30 h ein Claxton’s Tasting halten wird.

Was Sie dort am Stand erwartet, hat Westwood Whisky unten für Sie zusammengefasst:

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Premiere Claxton’s & Westwood Whisky

Wir freuen uns enorm auf der WhiskyFair Limburg dieses Wochenende den Unabhängigen Abfüller Claxton’s erstmals präsentieren zu dürfen. Und das zusammen mit keiner geringeren als Kirsty McLeod höchstselbst. Sie wird auch am Sonntag um 11:30 h ein Claxton’s Tasting im Tastingroom 1 moderieren.

Die Heimat dieses Bottlers ist in Dumfries & Galloway im wunderschön gelegenen Dalswinton Estate. Dort stehen auch die traditionellen dunnage warehouses No. 1 und 8 mit jede Menge Fass-Schätzchen. Und noch ganz viel mehr…..

Erlebt bei uns am Stand wie gehabt im Unteren Foyer gegenüber dem Haupteingang z.B. einen Peated Ardnamurchan 8yo (Bourbon-Barrel), Dalmunach 9yo (Tawny Port), Speysides Monster (Mortlach) 16yo (PX-Sherry) oder Tullibardine 16yo (First-Fill-Sherry) aus eben dieser Warehouse No. 1 Serie.

In der Exploration Series mit den unterschiedlichsten Fasstypen sind wir am Start mit Mannochmore 7yo, Auchroisk 11yo, Peated Bunnahabhain 7yo, Deanston 11yo, Fettercairn 10yo, Glenlossie 10yo, Ledaig 3yo (!), Lowlands 12yo, Miltonduff 8yo, Port Dundas 22yo, Royal Brackla 7yo, Smoke on the Spey Peated 10yo, Teaninich 10yo und Tormore 9yo. Also……wer da nichts findet…..für den gibt´s auch noch den 30jährigen Grain Barn, oder den Smoking Furnace oder den Red Comyn Lowland Single Malt 10yo mit Ruby-Port-Wine-Finish. Wir sehen uns in Limburg.