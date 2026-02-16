Wer gewinnt von Claxton’s je einen von drei hervorragenden Whiskys aus Ardnamurchan und Deanston? Wir verraten es!

Ein unabhängiger Abfüller, der in den letzten 15 Jahre für Furore gesorgt hat und zwei unterschiedliche Brennereien in den Highlands – das waren die Zutaten zu unserem letzten Gewinnspiel, das wir gemeinsam mit unserem langjährigen PartnerKirsch Import für Sie veranstalteten: Zu gewinnen gab es eine von drei Abfüllungen von Claxton’s – einen fantastischen Ardnamurchan 8yo aus der Warehouse No. 1 Serie als Einzelfass-Abfüllung – und zwei intensive Deanston 11yo aus der Exploration Serie, die aus einem Oloroso Sherry Barrique mit 50% Alkoholstärke abgefüllt wurden.

Wie immer sagen wir Ihnen herzlichen Dank für die zahlreichen Einsendungen – über das Interesse freuen sich alle Partner beim Gewinnspiel wirklich sehr! Bevor wir Ihnen aber die Gewinner verraten, hier noch einmal alle Infos zum Abfüller und den Abfüllungen:

Der unabhängige Abfüller Claxton’s

Vor über hundert Jahren erwarb die Familie Landale das weitläufige Dalswinton Estate. Im Herzen dieses eindrucksvollen über 2.000 Hektar großen Anwesens, befindet sich heute Claxton’s Dalswinton Bond – der Ort, an dem herausragende Whiskys entstehen.

2011 gegründet, füllt Claxton‘s seit 2019 das historische Sandbed House am Ufer des River Nith mit neuem Leben. Die ursprünglichen Scheunen und Getreidespeicher aus dem 19. Jahrhundert wurden in enger Partnerschaft mit dem Estate liebevoll restauriert und in hochmoderne Reifungs- und Lagerhäuser verwandelt. Das Ergebnis: eine Mischung aus traditionellem Dunnage-Warehouse und zeitgemäßen „racked facilities“ – ideale Bedingungen für eine langsame, sorgfältige und charakterstarke Whiskyreifung.

Claxton’s verfolgt einen kompromisslosen Qualitätsanspruch: Die Fässer werden weltweit von Spezialisten bezogen und mit derselben Sorgfalt ausgewählt wie die Spirituose, die sie veredeln sollen. Jede Fassart – ob groß, klein, selten oder experimentell – wird bewusst eingesetzt, um ihren eigenen Charakter zu entfalten.

Aus der Verbindung von modernem Fassmanagement, lokalem Mikroklima und vielseitigen Lagerhäusern erschafft der unabhängige Abfüller Whisky mit Tiefe, Konsistenz und Authentizität. Regelmäßige Probenentnahmen und engmaschige Kontrollen sichern deren Qualität – für Erlebnisse, die geprägt sind vom Charakter des Dalswinton Estate und der Vision eines unabhängigen Familienunternehmens.

Das Portfolio (Warehouse No.1, Warehouse No.8, Exploration Series, Core Range und Dalswinton Series) wird mittlerweile in 17 Ländern genossen und durch experimentelle Reifung, Cask-Finishing und die Entwicklung neuer Aromen erweitert – stets geleitet von der Überzeugung, dass außergewöhnlicher Whisky im Fass entsteht und nicht nur aus ihm abgefüllt wird.

Ihr Preis: Der Ardnamurchan 8yo aus der Warehouse No. 1 Serie

Dieser 8 Jahre alte getorfte Ardnamurchan Single Malt Scotch reifte vollständig in Bourbonfässern. Es ist ein süßer, torfiger Whisky mit viel Balance und erdigen, keksgleichen Noten.

Nase: Süße Öle, Rauch und Malz. Erdige, biscuitartige Noten.

Gaumen: Shortbread. Torfrauch; Ruß. Malzig-süß.

Abgang: Weißer Pfeffer im Finish mit Noten von geräuchertem Malz.

Ihr Preis: 2x den Deanston 11yo aus der Exploration Serie

Ein großartiger 11-jähriger Deanston, der von dem Sherry-Barrique profitiert hat, in dem er gereift ist.

Nase: Gerstenzucker. Biscuit. Vanille. Eiche.

Gaumen: Süße Vanille. Shortbread. Geröstete Gerste.

Abgang: Eichen-süßer Abgang mit einem Vanille-Nachgeschmack.

Und das sind die Gewinner der drei hochwertigen Abfüllungen von Claxton’s:

Den Ardnamurchan 8yo gewonnen hat:

Andreas Krämer aus 68649 Groß-Rohrheimn

Je einen Deanston 11yo gewonnen haben:

Max Lohenner aus 65719 Hofheim

Volker Lindner aus 32760 Detmold

Wir gratulieren den Glücklichen recht herzlich und freuen uns mit ihnen. Der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Und natürlich geht es mit unseren Gewinnspielen schon heute weiter – diesmal, wie immer um diese Zeit des Jahres, sind wir selbst auch einmal dran, eine Verlosung zu bestreiten. Und wie immer haben wir uns dabei etwas Besonderes einfallen lassen – seien Sie gespannt und schauen Sie gleich wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts