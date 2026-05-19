Gewohnt schnörkellos hat uns der Importeur von Ardnamurchan, die Rolf Kaspar GmbH, über eine Neuerscheinung informiert – aber diese hat es in sich: Ein exklusiv für Deutschland abgefüllter Ardnamurchan aus dem Jahr 2019, ungetorft, in Fasstärke nach einer Vollreifung in Pedro Ximenez Sherryfässern abgefüllt kommt Ende dieser Woche in den deutschen Fachhandel.

Hier der Text, den wir erhalten (und um einen kleinen Infoblock zur Brennerei ergänzt) haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neu: Ardnamurchan Germany Exclusiv – AD/PX Sherry Cask Release unpeated, 56,9% vol., 2019

Es gibt großartige Neuigkeiten von der Ardnamurchan Distillery! Erstmalig überhaupt, kommt ein exklusives Ardnamurchan-Distillery-Batch nur für Deutschland !

Es kommt ein AD/Sherry Cask Release unpeated aus 100% Pedro Ximenez Sherry Fässern mit 56,9 % Alkohol in Faßstärke – ein absolutes Qualitäts-Statement ! Alle dafür verwendeten 1st fill PX- Sherryfässer wurden 2019 befüllt.

Im deutschen Fachhandel verfügbar ca. ab 22.05.2026 !

Die Destillerie Ardnamurchan

Die Destillerie des unabhängigen Abfüllers Adelphi liegt auf der westlichsten Halbinsel des britischen Festlandes – eine der spektakulärsten Umgebungen für Destillerien in Schottland. In den Atlantischen Ozean hinausragend und mit Blick von allen Ufern auf Inseln, Burgen, Lochs und Wildnis bietet sie Ihnen einen wirklich sehenswerten Teil der Westküste Schottlands. Ardnamurchan ist wahrlich eine Reise wert: Kommen Sie vorbei und teilen diese wunderschöne Landschaft mit uns.

Mit weiten weißen Sandstränden und kristallklarem Meer, alten Wäldern und Bergen, ganz zu schweigen von der Tierwelt, der atemberaubenden Landschaft und den keltischen Legenden, wird ein Besuch in diesem malerischsten Land Schottlands unvergesslich sein.