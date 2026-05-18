TTB-Neuheit: Glenmorangie Aged 50 Years

Die Highland-Destillerie Glenmorangie erweitert ihr Portfolio sehr lang gereifter Single Malts um einen neuen Höhepunkt. Bereits in diesem Jahr erschien mit Glenmorangie The Thirty ein 30 Jahre lang gereifter Whisky (wir berichteten). Nun entdeckten wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank die Etiketten des Bottlings Glenmorangie Aged 50 Years. Diese Abfüllung wird auf 149 Flaschen limitiert, in diese kommt der dann mit 45,7 % Vol..

Hier die Label:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.