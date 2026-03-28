Fremde Federn (403): Was deutschsprachige Blogger diese Woche im Glas hatten

Whisky ist eine Leidenschaft, eine Entdeckungsreise. Keine andere Spirituose bietet aus so wenigen Grundbestandteilen eine derartige Vielfalt an Geschmackserlebnissen. Und wenn man ununterbrochen nichts anderes tun würde als Abfüllungen zu verkosten (was ohnehin nicht ratsam wäre) – man käme der Vielfalt nicht hinterher.
Diesmal stellt Ihnen unsere Rubrik für deutschsprachige Blogger in der 403. Folge wieder Tasting Notes vor – eine Sammlung von Geschmackseindrücken verschiedener Whiskys, die Ihnen vielleicht ein Leitfaden für eigene Entdeckungen sein können. Und wenn Sie sich selbst auf eine eigene Entdeckungsreise begeben wollen, dann finden Sie in unserem Artikel über das richtige Verkosten (vor allem in dem enthaltenen weiterführenden Link) eine hilfreiche Unterstützung.
Hier sind die Tasting Notes der Blogger:
- Whisky & Film – Linkwood Sauternes Wine Cask Finish – Aged 15 Years (Die Whisky Elfen)
- Whiskypäpste Tübingen – Blackforest Wild Whisky Peated Single Malt
- Tasting with Matze – Glenmorangie 18yo Infinita
- Drams United – The Nine Springs Intensely Peated Edition PX Sherry Single Cask
- Malt Sherry Peat (Instagram) – Ardbeg 10 Cask Strength – Committee Release 2026 – 61,7% ABV, ucf, nac
- Slàinte mhath, have a dram (Facebook) – Murray McDavid Benchmark Leapfrog 13 Jahre, Bourbon Barrels
- Keine halben Drinks – Drei Dornoch Distillery Single Casks + Bonus
- Whisky:Edition – Kavalan Triple Sherry Cask
- Talking about Whisky – Glen Elgin 2014 – 11 Jahre – Murray McDavid
- mylatestdram (Instagram) – Ardnahoe Cask Strength Batch 1 60,9 Vol.%
- Glen Efze – Allt-a-Bhainne | 1996 – 2024 | Thompson Brothers
Viel Vergnügen bei der Lektüre und bis zur nächsten Ausgabe in einer Woche! Übrigens: Notes geben die persönlichen Eindrücke der Blogger wieder und müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen.
Haben Sie selbst aktuelle Tasting Notes, die wir hier verlinken sollen? Senden Sie uns unter press @ whiskyexperts.net den Link auf Ihre Verkostungsnotizen – bitte mit dem Betreff „Tasting-Link“. Wir publizieren dann jeden Samstag jene Notes, die bis Freitag 12:00 an uns gesendet werden. Wir publizieren die Links, ohne damit die Beiträge dahinter zu werten. Nicht publizieren werden wir Links auf Verkostungsnotizen von Seiten, die entweder kommerziell geführt sind, kommerzielle Links enthalten.