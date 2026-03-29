R.I.P. Eyck Thormann

Mit großer Bestürzung haben wir vom plötzlichen und völlig unerwarteten Ableben von Eyck Throman, Brand Ambassador Dark Spirits & Prestige bei Pernod Ricard Deutschland und Keeper of the Quaich, erfahren. Die Whiskywelt verliert mit ihm einen guten Freund, einen herzlichen und liebevollen Menschen. Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine nicht zu schließende Lücke.

Eyck Thormann begann seine Karriere im Jahr 2014 bei Pernod Ricard Deutschland, er startete im Vertrieb wurde bald darauf Brand Ambassador für Marken wie The Glenlivet, Aberlour, Chivas Regal oder Royal Salut. Sein tiefes Wissen über die Marken und Whisky im Allgemeinen war in der gesamten Szene anerkannt, und seine Tastings waren ein Ausdruck dieser Liebe zum Wasser des Lebens. Man fühlte, dass Eyck das nicht als Beruf, sondern als Berufung empfand.

Unser tiefstes Beileid gilt seiner Familie, seinen engsten Freunden und allen, die ihn kennen durften. Du bleibst in unseren Herzen, Eyck!