Eyck Thormann wird zum „Keeper of the Quaich“ ernannt

Eyck Thormann, Brand Ambassador Dark Spirits & Prestige bei Pernod Ricard Deutschland, wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im schottischen Blair Castle in die exklusive und renommierte Gesellschaft der „Keepers of the Quaich“ aufgenommen. Diese Auszeichnung würdigt sein Engagement für die Förderung und den Erhalt der schottischen Whisky-Kultur in Deutschland.

Die „Keepers of the Quaich“, eine von der schottischen Whiskyindustrie gegründete Gesellschaft, zeichnet jährlich eine begrenzte Anzahl von verdienten Persönlichkeiten aus, die durch ihre außergewöhnlichen Beiträge die Werte und das prestigeträchtige Ansehen von Scotch Whisky fördern. Seit der Gründung der Gesellschaft haben rund 3.000 Frauen und Männer aus über 100 Ländern diese Auszeichnung erhalten. Sie repräsentieren Tausende von Jahren gemeinsamer Erfahrung und Wissen und fördern weltweit die Tradition und den Genuss von schottischem Whisky.

Ian Smith, Vorsitzender der Gesellschaft, betonte in seiner Rede:

„Die Ernennung zum „Keeper of the Quaich“ ist eine Anerkennung und Würdigung des außergewöhnlichen Beitrags der Menschen, die in allen Bereichen der Branche tätig sind. Bei der Zeremonie haben wir neue Keeper aus 16 verschiedenen Ländern aufgenommen, was die anhaltende Beliebtheit von Scotch Whisky beweist.“

Der weltweite Erfolg von Scotch Whisky wurde in der diesjährigen Zeremonie durch die Aufnahme von 47 neuen Mitgliedern in die Gesellschaft der „Keepers of the Quaich“ unterstrichen. Ehrengast war Sänger Sir Rod Stewart CBE, dem der Titel des „Honorary Keeper“ verliehen wurde.

Zusammen mit Eyck Thormann wurde auf Einladung von Pernod Ricard Deutschland auch ein langjähriger Geschäftspartner, Thomas Götte von SSG Trading, zum „Keeper of the Quaich“ ernannt.

Eyck Thormann begann seine Karriere bereits 2014 bei Pernod Ricard Deutschland, zunächst im Vertrieb und wechselte nach wenigen Jahren in die Position des Brand Ambassador für die beliebten schottischen Marken wie The Glenlivet, Aberlour, Chivas Regal oder Royal Salut. In dieser Rolle konnte er bereits über 20.000 Whiskyliebhaber auf Tastings, Messen oder Branchenevents für die Marken begeistern.

Über Keepers of the Quaich

Die Keepers und Master Keepers of the Quaich sind für ihr herausragendes Engagement für Scotch Whisky anerkannt. Die Aufgabe der Gesellschaft ist es, die Werte und das Image von Scotch Whisky als die feinste und prestigeträchtigste destillierte Spirituose der Welt zu fördern. Um das einzigartige Gütesiegel und die Exklusivität der „Keepers“ zu bewahren, wird jedes Jahr nur eine begrenzte Anzahl neuer Keepers in Schottland geehrt.

Nach 10 Jahren der Mitgliedschaft und einem kontinuierlichen Engagement in der Whiskybranche wird man zum „Master Keeper of the Quaich“ ernannt.

Der Quaich ist ein traditioneller schottischer Becher mit zwei Henkeln, der aus der keltischen Geschichte dieses traditionsbewussten Landes stammt.