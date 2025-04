The Orkney Distillery veröffentlichen ihren zweiten Blended Malt

The Orkney Distillery, die vor knapp einem Jahr mit ihrer Whisky-Produktion begann (wir berichteten), stellt ihren zweiten Blended Malt vor. Nachdem die Erstabfüllung Fara ein ungetorfter und unrauchiger Whisky war, ist Rysa ein getorfter Blended Malt Scotch Whisky, der aus Whiskys von Destillerien in ganz Schottland, einschließlich der Orkneyinseln, besteht.

Stephen Kemp, Managing Director der Orkney Distillery, zur neuen Abfüllung:

“We’re delighted to be releasing our latest blended malt, Rysa, to build on the success of last year’s Fara launch. Rysa has been carefully crafted for those who appreciate depth, character, and the artistry of fine blending, and it offers a real contrast to Fara in terms of its peated, smoky flavour. We’ve been meticulous with the blending of both Fara and Rysa to ensure whisky enthusiasts and connoisseurs can enjoy a really high-quality experience, one which sets the bar high for the release of our single malt in a few years.”