The Orkney Distillery startet Latitude 59 Club

Im vergangen Jahr begann die in Kirkwall auf den Orkneyinseln ansässige The Orkney Distillery auf ihren Pilotbrennblasen mit der Produktion ihres ersten Single Malts. Wöchentlich konnten mehrere 50-Liter-Fässer befüllt werden. Im März diesen Jahres soll dann die Produktion in vollem Umfang auf neuen, größeren Brennblasen beginnen. Die ersten befüllten Fässer werden dann für die Mitglieder ihres neuen Latitude 59 Club reserviert.

Distiller Tony Reeman-Clark (left) and managing director Stephen Kemp

Via The spirits business

Der Club ist nach den nördlichen Koordinaten der Insel benannt und wird auf 59 Mitglieder begrenzt sein. Jedes Mitglied erhält Anteile am Unternehmen und ein 100-Liter-Fass Single Malt, das bis zum Jahr 2030 reifen soll. Zudem haben die Mitglieder exklusiven Zugang zu Fässern und Abfüllungen. Weitere Vorteile sind jährliche Fassverkostungen, besondere Veranstaltungen und Führungen, Produkte von den Orkney-Inseln und ein jährlicher zweitägiger Aufenthalt auf den Orkney-Inseln mit einem Abendessen in der Destillerie. Die Mitgliedschaft kostet £20,000 (etwas mehr als 23.500 € wären dies). Weitere Informationen zum Latitude 59 Club der Orkney Distillery finden Sie auf ihrer Website sowie in der PDF The Orkney Distillery Latitude 59 Club.