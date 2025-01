Neu bei Kirsch Import: Signatory Old School Single Malt, Longmorn im klassischen Look und ein Edradour-Kraftpaket aus Sherryfässern

Nicht nur die Abfüllung Benromach Contrasts: Unpeated ist in dieser Woche neu im Whisky-Portfolio von Kirsch Import. Hinzu kommen heute noch der Old School Single Malt 45 y.o. von Signatory Vintage, Longmorn 13 y.o. aus der Reihe Distillery Labels von Gordon & MacPhail sowie Edradour Sherry Cask Strength Batch #5.

Hier alle Details:





Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Satt gereifter Winterurlaub am Strand:

Signatory Old School Single Malt 45 y.o.

Seit nunmehr 37 Jahren füllt Andrew Symington´s Signatory Vintage Scotch Whisky Company Ltd. exklusive Fässer ganz unterschiedlicher schottischer Brennereien ab – immer limitiert.

Der neueste Dram stolzen Alters entführt Genießerinnen und Genießer mitten im Winter direkt ins tropische Paradies. Noten von sonnengetrockneter Mango und karamellisierter Ananas tanzen mit honigartiger Vanille und gerösteter Kokosnuss. Ein 45 Jahre gereifter Single Malt der alten Schule. Sein langer, frischer und fruchtiger Abgang verleitet dazu, das Strandtuch auszurollen und die Flipflops überzustreifen, denn eine Welle sanfter Eichenwürze lässt von fernen Küsten träumen.

Old School Single Malt 45 y.o.

Tropical Fruit Edition

Signatory Vintage

45 Jahre

Herkunft: Schottland

43,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Klassik trifft neue Wege:

Longmorn im klassischen Look

James Gordon und John Alexander MacPhail haben 1895 bei der Eröffnung ihres kleinen Lebensmittelgeschäfts im Herzen der schottischen Whiskyregion vermutlich nicht geahnt, dass Whiskyfans ihnen noch heute zu Dank verpflichtet sein würden. Sie führten in ihrem Laden von Beginn an einige der besten schottischen Single Malts, wobei ihr Motto stets war, hervorragende Artikel zu günstigen Preisen anzubieten.



In diesen frühen Jahren trat ein junger Mann namens John Urquhart als Lehrling in das Unternehmen ein. Er half James Gordon bei der Auswahl und dem Einkauf von Whiskys und wurde 1915 zum Seniorpartner.Seine Passion für den Einfluss von Fässern auf New Makes ließ das Unternehmen zu dem werden, was es heute ist: Einer der weltweit renommiertesten unabhängigen Abfüller, der Destillate hiesiger schottischer Brennereien selbst in Fässern ausbaut.

Ein Zeugnis der langjährigen Beziehungen des unabhängigen Abfüllers zu Schottlands Brennereien ist die Reihe Distillery Labels. Der Longmorn 13 y.o. stammt aus der über 130 Jahre alten Speyside-Destillerieund bietet einen bunten Strauß stimmungsvoller Noten und Aromen: Auf Äpfel und Pflaumen in der Nasefolgen Früchte, Zimt und Pfeffer im Geschmack.

Longmorn 13 y.o.

Gordon & MacPhail Speyside Single Malt Scotch Whisky

Distillery Labels

Herkunft: Schottland, Speyside

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

12 Jahre alt, limitiert und in Fassstärke:

Edradour-Kraftpaket aus Sherryfässern

Edradour und ihr rauchiger Zweig Ballechin gehören in die Riege der Lieblings-Brennereien vieler Scotch-Fans. Denn: Whisky in seiner ursprünglichsten Form herstellen – das machte die in den Highlands östlich von Pitlochry gelegene Brennerei bei Whiskybegeistertenzur Legende.



Als eine von wenigen Brennereien des Landes produzierte Edradour ihren Single Malt noch bis 2018 ausschließlich in den alten Farmgebäuden. Teils mit Geräten, die mehr als 100 Jahre auf der Uhr haben und so sonst kaum mehr bei der Whiskyproduktion im Einsatz sind. Das hat sich auch nach der abgeschlossenen Erweiterung um Edradour II nicht geändert. Unter der Marke Ballechin füllt die kleine Brennerei ihre torfigsten Single Malts ab, gebrannt aus Malz mit mindestens 50 ppm Rauchanteil.

Nun können Genießerinnen und Genießer mit Vorlieben für Sherryfässer Edradour in seiner Urform genießen: Das neue Batch des Edradour 2012/2024 – 12 y.o. bringt stolze 59% vol. mit – nach zwölf Jahren in sechs erst- und zweitbefüllten Oloroso Sherry Butts. Unverfälscht tief in seiner Farbe und mit tiefer Aromatik ist dies der wärmende Dram kühler Winterabende.

Edradour 2012/2024 – 12 y.o.

Highland Single Malt Scotch Whisky

Sherry Cask Strength Batch #5

12 Jahre

Dest.: 2012

Abgef.: 18/11/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First and Second Fill Oloroso Sherry Butts

Fassnr.: 247, 248, 250, 272, 457, 511

Flaschen: 4.437 (insgesamt)

59% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert