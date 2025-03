Neu bei Kirsch Import: Signatory Vintage Small Batch und Cask Strength Collection Bottlings, Port Askaig 25 y.o. und Holyrood The Octave

Fünf brandneue Bottlings aus Schottland – zweimal aus der Speyside, einmal von der Insel Islay und je einmal aus den Highlands un den Lowlands werden bald über den Importuer und Distributor Kirsch Import den Handel in Deutschland erreichen.

Alle Details zu diesen Abfüllungen finden Sie in den Infos, die wir von Kirsch Import erhalten haben:

Kleine Auflage – komplexer Genuss:

Mortlach Small Batch von Signatory Vintage

In einer neuen Ausgabe der Small Batch Edition zähmt Signatory Vintage das beliebte „Beast of Dufftown“ mit einem Sherry-Finale. Den Spitznamen trägt die Mortlach Distillery aufgrund der oft schweren, fleischigen Charaktereigenschaften ihrer Single Malts. Die Brennerei arbeitet mit sechs großen, unterschiedlich geformten Pot Stills und kombiniert im finalen Rohbrand zweifach und dreifach destillierte Brände – destilliert also 2,81-fach.

Im Mortlach 2014/2025 trifft das Kraftpaket aus der Speyside auf erstbefüllte Pedro Ximénez Sherry Casks aus Andalusien. Bei erhöhter Trinkstärke von 48,2% vol. zeigt sich der Single Malt von seiner komplexen Seite: Üppige rote Früchte und zarte Schokolade verschmelzen dabei mit Sherrynoten, Karamell und einem Anflug von Schinken.

Mortlach 2014/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch Edition #15

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Casks (Finish)

48,2% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Denkwürdiger Islay-Dram:

Port Askaig präsentiert eine Neuauflage des 25 y.o.

Keine Brennerei – und dennoch ein bewährter Anlaufpunkt für anspruchsvolle Genießer: Port Askaig demonstriert in unabhängigen Abfüllungen das geschmackliche Spektrum der Isle of Islay. Benannt nach dem an der Nordostküste gelegenen Zugangspunkt zur Whisky-Insel, behalten die in Fassstärke oder mit Altersangabe veröffentlichten Single Malts den Namen ihrer Herkunftsdestillerie für sich.

Zu den älteren „mystery drams“ der Marke gehört der Port Askaig 25 y.o. Bei der Auswahl der Fässer setzte man statt auf Details zur Brennerei auf herausragenden Geschmack und eine vollmundige Textur. Ein stolzes Vierteljahrhundert in Eichenfässern hat dem Whisky blumige Noten sowie Aromen exotischer Früchte verliehen, abgerundet durch Leder, Geräuchertes und Gewürze. Der Effekt? Der robuste Torfcharakter wird wunderbar ergänzt.



Der denkwürdige Dram wurde mit 45,8% vol. ohne Kühlfiltrierung oder Färbung abgefüllt.

Port Askaig 25 y.o. – Peated

Islay Single Malt Scotch Whisky

25 Jahre

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Oak Casks

45,8% vol.

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tasting Notes

Nase: Ein anfänglicher Charakter von Kohlenrauch, ergänzt durch tropische Früchte wie Ananas, Litschi und Guavensaft. Mit Wasser kommt eine weiche Mischung aus Gartenblumen, Pfirsich, Kirsche und abgebrannten Streichhölzern zum Vorschein.



Gaumen: Fleischiger am Gaumen; Wurstplatte mit gepökeltem und geräuchertem Rindfleisch (Pastrami), luftgetrockneter Wurst (Saucisson), salzigen Roggencrackern und gegrilltem Gemüse mit Olivenöl. Außerdem weiche Ledernoten, Haferflocken mit geriebener Muskatnuss, Walnüsse und Grapefruit mit einem Hauch von weißem Pfeffer.



Nachklang: Pflanzliche Noten setzen sich fort, begleitet von Kräutern wie Thymian und Lorbeerblatt. Wärme hält an, vergleichbar mit dem trockenen Holzrauch eines Kaminfeuers.

Ungehemmt & unverfälscht:

Neues aus der Signatory Vintage Cask Strength Collection

Starke Fässer fassstark abgefüllt: die Cask Strength Collection von Signatory Vintage in der Zusammenfassung. Zwei edle Dekanter sorgen jetzt für kraftvollen Nachschub im Premium-Segment des unabhängigen Abfüllers. Faire Preise sind dabei ebenso vertreten wie unverfälschter Single-Malt-Genuss.

Wie für die Reihe typisch, wurde der Benrinnes 2012/2025 ohne Reduktion mit Wasser, Farbzusatz oder Kältefiltration abgefüllt. Die zwölf Jahre bis zur Abfüllung verbrachte der Underdog aus der Speyside in einem erstmals eingesetzten Bourbon Hogshead. Nur 219 Flaschen hat das amerikanische Eichenfass ergeben. Wer eine von ihnen ergattert, dem serviert Signatory typisch fleischige Würze und Vanillepudding mit saftigen Orangen zum Dessert.



Ungetorften Single Malt aus einer Brennerei probieren, die eigentlich für rauchigen Whisky bekannt ist? Dieses seltene Erlebnis bietet der Ardlair 2011/2025. In der Ardmore Distillery aus ungetorftem Gerstenmalz destilliert, durfte der Highlander volle 14 Jahre in einem Refill Oloroso Sherry Butt ruhen. Bei knackigen 60,2% vol. Cask Strength erfreut er Sherry-Fans mit vollmundigen und öligen Noten von Rosinen, Zartbitterschokolade und Eichenwürze.

Benrinnes 2012/2025

Signatory Vintage Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

12 Jahre

Dest.: 25/06/2012

Abgef.: 05/02/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Use Bourbon Hogshead

Fassnr.: 310560

219 Flaschen

58,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ardlair 2011/2025

Signatory Vintage Highland Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Collection

14 Jahre

Dest.: 27/01/2011

Abgef.: 05/02/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butt

Fassnr.: 900026

572 Flaschen

60,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Komplexes Octave Cask für Kirsch-Kunden:

Holyrood erweitert eine der größten Whiskysammlungen

Die authentischen Abfüllungen von Duncan Taylor & Co. basieren auf einer Whiskysammlung, die zu einer der größten ihrer Art zählt. Für The Octave gönnt der unabhängige Abfüller ausgewählten Single und Blended Malts oder Single Grains in den ca. 50 Liter fassenden Sherry-Oktav-Fässern ein mehrmonatiges Finish – und erzielt so ausgesprochen raffinierte, ausgewogene Geschmacksprofile.



Eine Neuheit nur für Kirsch-Kunden tritt den Beweis an: Der Holyrood 2021/2025 ist eine der wenigen unabhängigen Abfüllungen der aufstrebenden Brennerei aus Edinburgh. Die Holyrood Distillery besinnt sich auf das reiche Brauereierbe ihrer Heimatstadt. Für die geschmackliche Bandbreite ihrer traditionell hergestellten Single Malts baut die Craft-Brennerei auf dieselben Zutaten wie die unendlich vielfältige Bierkategorie: verschiedenste Malz- und Hefesorten.

Der Lowland Single Malt verbrachte drei Jahre in Eichenfässern und wurde über einen Zeitraum von sieben Monaten im Sherry Octave Nr. 12143777 veredelt. So treffen Honig und eine Backmischung mit Haselnüssen in der Nase auf erdige Anklänge und grüne Oliven. Den Gaumen überzieht die Exklusivabfüllung mit süßen Sherrynoten, weichem Karamell, Erdbeerkuchen mit Sahne und Orangensaft.

Holyrood 2021/2025

Duncan Taylor Lowland Single Malt Scotch Whisky

The Octave

Exclusive to Germany

3 Jahre

Dest.: 2021

Abgef.: 2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Oak Casks, Sherry Octave Cask

Fassnr.: 12143777

85 Flaschen

54,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert