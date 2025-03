Große Erfolge konnte St. Kilian Distillers bei den diesjährigen World Spirits Awards erzielen.

Nicht nur, dass ihr Single Malt Whisky St. Kilian PEATED – Rich & Smoky zum „Spirit of the Year 2025“ gekürt wurde, die deutsche Whisky-Destillerie wurde erneut als World-Class Distillery ausgezeichnet.

Auch weitere Abfüllungen der Brennerei wurden mit Awards und Auszeichungen bedacht.

Mehr hierzu in der Pressemitteilung, die wir aus Rüdenau erhalten haben:

St. Kilian Distillers triumphiert bei den World Spirits Awards 2025

Churfränkische Whisky-Destillerie erneut als World-Class Distillery ausgezeichnet

Rüdenau, im März 2025 | Die renommierte deutsche Whisky-Destillerie St. Kilian Distillers hat bei den World Spirits Awards 2025 (WSA) erneut herausragende Erfolge erzielt und wird einmal mehr als eine der weltbesten Destillerien ausgezeichnet. Die feierliche Verleihung fand am 22. März im Rahmen des Award-Wochenendes direkt in der Destillerie in Rüdenau statt.

Mit der prestigeträchtigen Auszeichnung zur „World-Class Distillery 2025“ und mehreren hochkarätigen Medaillen konnte St. Kilian Distillers seine außergewöhnliche Qualität und Innovationskraft unter Beweis stellen. Besonders herausragend: Der rauchige Single Malt Whisky St. Kilian PEATED – Rich & Smoky wurde mit dem „World-Spirits Award 2025“ ausgezeichnet und zudem als „Spirit of the Year 2025“ prämiert – eine der höchsten Auszeichnungen des Wettbewerbs.

Medaillenspiegel St. Kilian Distillers – World Spirits Award 2025:

Double-Gold:

St. Kilian PEATED – Rich & Smoky (Spirit of the Year & Award 2025)

Terence Hill – The Hero – Whisky, rauchig

Celtic Castle Edition 2024

Gold:

Bud Spencer – The Legend – Whisky, mild

Judas Priest – Invincible Shield

Judas Priest – British Steel

Bud Spencer – Banana Joe – Bananen-Sahnelikör

St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity

Terence Hill – Voll auf die Nuss – Haselnuss-Likör

Johnny Firpo – Homemade – Ein Klitze Pistazie – Pistazien-Sahnelikör

St. Kilian Advocaat – Eierlikör made with Single Malt Whisky

Bud Spencer – The Legend – DISTILLED DRY GIN

Silber:

Signature Edition FOURTEEN

„Diese großartigen Erfolge sind das Resultat harter Arbeit, Leidenschaft und unseres kompromisslosen Qualitätsanspruchs“, sagt Philipp Trützler, Geschäftsführer von St. Kilian Distillers. „Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere Produkte nicht nur die Fachjury überzeugen konnten, sondern auch Whisky-Liebhaber auf der ganzen Welt begeistern.“

Auch Master Distiller und Master Blender Mario Rudolf zeigt sich begeistert: „Welch ein tolles Event bei uns im Hause! Anlässlich der Verleihung der Medaillen des diesjährigen World Spirits Award 2025 waren viele tolle Brennerkollegen bei uns in Rüdenau zu Gast. Es war ein wunderbares Event mit großartigen Menschen und herausragenden Destillaten. Besonders gefreut hat mich der Austausch mit internationalen Distillern, unter anderem aus Kanada. Dass wir erneut zahlreiche Medaillen gewinnen konnten, darunter mehrfach Doppel-Gold sowie die Auszeichnungen Spirit of the Year und World-Class Distillery für Whisky Worldwide, macht uns besonders stolz. Ein herzliches Dankeschön an Barbara und Wolfram Ortner für die Möglichkeit, die Verleihung hier auszurichten.“

Das World Spirits Award Celebration Weekend in Rüdenau war ein voller Erfolg und bot den Gästen unvergessliche Einblicke in die Welt der Destillation. Neben exklusiven Brennerei-Touren, spannenden Whisky-Tastings und kulinarischen Highlights krönte die festliche Award-Verleihung den Abend. Ein weiteres Zeichen für das hohe Niveau des Wettbewerbs: Die international renommierte Jury, bestehend aus einigen der besten Spirituosen-Experten der Welt, verkostete in diesem Jahr insgesamt 214 Proben von 50 Destillerien und bewertete diese nach strengsten WSA-Richtlinien.

Prämierte Abfüllungen verfügbar

Die beim WSA 2025 prämierten St. Kilian Whiskys, Liköre sowie der DISTILLED DRY GIN sind im Onlineshop, vor Ort in der Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel erhältlich. Lediglich die Einzelfassabfüllung Celtic Castle Edition 2024 ist bereits ausverkauft.

Mit diesem beeindruckenden Ergebnis bestätigt St. Kilian Distillers nicht nur seine Position als führende Whisky-Destillerie Deutschlands, sondern setzt auch international Maßstäbe. Die Reise geht weiter – mit Leidenschaft, Innovationskraft und der Liebe zum perfekten Whisky!

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.