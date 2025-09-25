Lassen Sie sich nicht durch das Titelbild täuschen – die vier Abfüllungen sind nur die Premieren, die beim St. Kilian Onlinetasting am 3. Oktober vorgestellt werden. Darunter etwas, was man selbst in Japan lange suchen muss: Einen Whisky mit einer Vollreifung im Mizunarafass. Dazu gibt es natürlich noch jede Menge anderer alter Lieblinge, die in der kurzweiligen Online-Veranstaltung vom Team rund um Master Distiller Mario Rudolf verkostet werden.

Bis 29. September können Sie noch hier die Sets zum Tasting bestellen – und zwar auf dieser Webseite (Profi-Tipp: früher ist kein Schaden). Was Sie dann erwartet, das lesen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Die Sonne Japans im Glas – St. Kilian Online Tasting am 3. Oktober 2025

Exklusive Mizunara-Vollreifung, limitierte Neuheiten und beliebte Klassiker im Line-up

Rüdenau, im September 2025 – Am Tag der Deutschen Einheit – Freitag, 3. Oktober 2025 um 19:00 Uhr – lädt St. Kilian Distillers Whisky-Fans zu einem besonderen Online Tasting ein. Unter dem Motto „Die Sonne Japans im Glas“ erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein genussvoller Herbstabend mit acht sorgfältig ausgewählten Proben, darunter vier hochkarätige Neuheiten, die die Vielfalt der deutschen Whisky-Destillerie eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Im Mittelpunkt steht eine seltene, soft peated Mizunara-Vollreifung aus einem außergewöhnlichen Einzelfass. Mit diesem sanft rauchigen Single Malt Whisky setzt St. Kilian die erfolgreiche Exceptional Range fort. Das edle Virgin-Fass aus dem extrem seltenen, etwa 250 Jahre alten japanischen Eichenholz verleiht dem Whisky ein unverwechselbares Aromenspiel von Edelhölzern, reifen Früchten und würziger Komplexität. Nach den zuvor erschienenen unpeated und peated Mizunara-Vollreifungen ist dies die vorerst letzte Abfüllung aus einem unbelegten Mizunara-Einzelfass. Diese Rarität verbindet fernöstliche Finesse mit deutscher Brennkunst und begeistert Kenner wie Sammler gleichermaßen.

Darüber hinaus dürfen sich die Teilnehmenden auf drei weitere Premieren freuen: Ebenfalls exklusiv präsentiert wird die Sonderedition Scorpions Crazy World, eine Hommage an das 11. Studioalbum der Band und die weltberühmte Hymne Wind of Change – passend zum 35. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung – die mit einem charakterstarken Whisky Genuss und Leidenschaft vereint. Nach dem erfolgreichen Auftakt im Frühjahr wird die Serie der Whisky Bunker AG mit der zweiten Abfüllung vielversprechend fortgesetzt. Hinzu kommt die brandneue Signature Edition SIXTEEN, inspiriert von den warmen Aromen Portugals und geprägt von mediterraner Leichtigkeit.

Ergänzt wird das Line-up durch beliebte Klassiker: den mild-fruchtigen St. Kilian CLASSIC, die rockige Abfüllung Scorpions Rock Believer, die rauchige Signature Edition FIFTEEN sowie den cremig-süßen Sahnelikör St. Kilian Cream, der das Tasting elegant abrundet.

Das Event wird live aus der Destillerie im unterfränkischen Rüdenau übertragen und von Gründer und Geschäftsführer Andreas Thümmler, Master Distiller Mario Rudolf sowie Brand Ambassador Christoph Albietz unterhaltsam moderiert. Gemeinsam gewähren die St. Kilian Experten spannende Einblicke in die Welt der Destillation, Reifung und kreativer Single Malt Whiskys.

Whisky-Liebhaberinnen und Whisky-Liebhaber haben bis zum 29. September 2025 die Möglichkeit, sich ihr Tasting Set zu sichern – entweder bequem im Onlineshop oder direkt vor Ort in der Besucher-Destillerie in Rüdenau.

Die St. Kilian Neuheiten zum Online Whisky Tasting im Einzelnen:

Exceptional Range Mizunara – Soft Peated (nur 304 Flaschen erhältlich): Diese außergewöhnliche Mizunara Einzelfassabfüllung aus der St. Kilian Exceptional Range ist ein sanft rauchiger Single Malt Whisky der exklusiven Serie, die den Meisterwerken der deutschen Destillerie vorbehalten ist. Die hochwertige Rarität wird in einer dekorativ gestalteten und ikonischen 0,5 Liter Pot Still Flasche präsentiert und durch eine elegante Verpackung ergänzt, die ihre Einzigartigkeit und Exklusivität betont. Über fünf Jahre Reifung in einem frischen, zuvor unbelegten 225-Liter-Mizunara-Eichenfass lassen ein vielschichtiges Aromenspiel entstehen, bei dem sanfter Torfrauch auf reife Fruchtaromen von Birne, Aprikose und Pflaume trifft, während cremige Vanille, feine Gewürznoten und ein Hauch von Sandelholz den eleganten Charakter abrunden. Nach den zuvor erschienenen unpeated und peated Mizunara-Vollreifungen stellt diese Abfüllung die vorerst letzte aus einem Virgin Mizunara-Einzelfass dar.

Aussehen: Leuchtender Bernstein

Aroma: Sanfter Torfrauch vereint sich harmonisch mit reifen Birnen, Aprikosen und Pflaumen, untermalt von Vanille, einem Hauch Eukalyptus, erdigen Nuancen und einem dezenten Anklang orientalischer Gewürze.

Geschmack: Vielschichtig und ausgewogen mit cremiger Fruchtsüße von Birne, Melone und Pflaume, begleitet von wärmenden Gewürzen, einem Hauch schwarzen Pfeffers und sanftem Torfrauch, fein ausbalanciert durch Vanillecreme, zarten Kräuternoten, etwas Karamell und einen Anflug von Sandelholz.

Nachklang: Die süße Melange aus Fruchtmarmelade, cremigem Karamell und zarten Kräutern klingt, begleitet von mild-wärmenden Holztönen und einem Hauch trockener Asche, elegant und lange nach.

Alkoholgehalt: 53,4 % vol

UVP: € 249,00 (0,5 Liter)

Scorpions Crazy World – Unpeated (nur 1.545 Flaschen erhältlich): Ein Whisky wie eine Hymne – gereift in edlen ex Weinbrand Fässern sowie frischen Eichen- und Kastanienfässern. Eine kraftvolle Komposition, in der deutsche Brennkunst auf die elegante Wärme des Weinbrands und die markante Würze frischer Hölzer trifft. Fruchtige Süße, samtige Holznoten und ein Hauch mediterraner Leichtigkeit verschmelzen mit zarter Eichenwürze zu einem ausdrucksstarken Charakter. Vielschichtig, melodisch und voller Intensität. Ein Whisky, der ebenso wie das legendäre Album die Kraft und Harmonie deutscher Musikgeschichte feiert und passend zum 35. Jubiläum der Deutschen Einheit ein Stück zeitloser Erinnerung verkörpert.

Aussehen: Dunkler Bernstein

Aroma: Ein verführerisches Bouquet reifer Pflaumen, saftiger Pfirsiche, dunkler Trauben und warmer Bratäpfel, umhüllt von Vanille und samtigem Toffee, ergänzt durch feine Eichenwürze, zarte Kräutertöne und einen Hauch von Rauch.

Geschmack: Ein üppiges Zusammenspiel aus der Fruchtsüße reifer Pfirsiche, saftiger Trauben, dunkler Pflaumen und überreifer Birnen, getragen von cremigem Toffee und zarter Vanille, das von wärmenden Eichenholznoten und feinen Kräutertönen perfekt abgerundet wird.

Nachklang: Ein langanhaltendes Finish, in dem cremige Fruchtmarmelade in trockene Eichenholznoten übergeht, begleitet von Traubenschalen, Karamell, Schokolade und dezent erdigen Nuancen.

Alkoholgehalt: 54,0 % vol

UVP: € 69,90 (0,7 Liter)

Whisky Bunker Reserve 2025 – Peated (nur 315 Flaschen erhältlich): Mit der zweiten limitierten Abfüllung setzt die Whisky Bunker AG ihre vielversprechende Reihe eindrucksvoll fort. Dieser Single Malt Whisky vereint ein fruchtbetontes Aromenspiel mit sanftem Torfrauch und einer feinwürzigen Tiefe. Reife Früchte, süße Akzente und zarte Kräuternoten entfalten sich harmonisch, bevor der Genuss in eleganten Holz- und Rauchanklängen ausklingt. Wie alle Abfüllungen der Whisky Bunker AG reifte auch dieser Whisky über Jahre in ausgewählten Fässern, die in einem ehemaligen NATO-Bunker im Odenwald lagern und aus dem exklusiven Vintage-Bestand von St. Kilian Distillers stammen.

Aussehen: Dunkler Bernstein mit rötlichen Reflexen

Aroma: Feiner Torfrauch legt sich über betörende Fruchtnoten von dunklen Beeren, saftiger Pflaume, reifem Pfirsich und getrockneten Sultaninen, abgerundet von Vanille, zartem Toffee, einer Prise Kräuter und eleganten Eichenholztönen.

Geschmack: Kirsche, Pfirsich und Rosinen entfalten eine volle Süße, die von Toffee, braunem Zucker, erdigen Nuancen und sanfter Eichenwürze ausbalanciert wird, während dezenter Torfrauch alles elegant umhüllt.

Nachklang: Marmeladige Fruchtsüße klingt cremig mit braunem Zucker nach, bevor dunkle Schokolade, feine Kräuter und würziges Eichenholz in ein langes Finale überleiten.

Alkoholgehalt: 56,1 % vol

UVP: € 69,90 (0,5 Liter)

Signature Edition SIXTEEN – Unpeated (nur 4.860 Flaschen erhältlich): Diese Edition widmet sich ganz dem reichen Erbe Portugals und vereint Destillate, die in ausgewählten Portwein Tawny, Portwein Ruby, Madeira und Moscatel de Setúbal Fässern reiften. Die Kombination dieser edlen Likörweinfässer verleiht dem Single Malt Whisky eine warme, mediterrane Aromatik voller Tiefe und Eleganz. Mit kräftigem 55,3 % vol abgefüllt, entfaltet er ein vielschichtiges Spektrum von dunklen Beeren, getrockneten Früchten und süßer Traube, das mit würzigem Holz, feiner Karamellcreme und einem Hauch mediterraner Leichtigkeit harmoniert. Ein charakterstarkes Genusserlebnis – inspiriert von den sonnendurchfluteten Weinlandschaften Portugals.

Aussehen: Leuchtender Bernstein mit rötlichen Reflexen

Aroma: Verführerische Noten von reifem Pfirsich, saftiger Birne, Himbeere sowie roten und hellen Trauben verbinden sich mit süßer Vanillecreme und zarten Eichenholznuancen zu einem harmonischen Aromenspiel.

Geschmack: Die fruchtige Süße von reifen Sommerfrüchten wie Birne, Pfirsich und Traube verschmilzt mit wärmender Eichenwürze und schwarzem Pfeffer, abgerundet von cremiger Vanille und einem Hauch feiner Schokolade.

Nachklang: Ein samtig-langes Finish, in dem fruchtig-süße Marmeladennoten auf trockene Traubenschalen, warmes Eichenholz und zarte Tannine treffen.

Alkoholgehalt: 55,3 % vol

UVP: € 49,90 (0,5 Liter)

Alle vorgestellten Neuheiten werden zum Ende des Online Tastings am 3. Oktober im St. Kilian Onlineshop freigeschaltet. Bei ausreichender Verfügbarkeit sind die Editionen ab dem 6. Oktober 2025 auch vor Ort im Shop der Besucher-Destillerie erhältlich.

Über die Whisky Bunker AG

Die Whisky Bunker GmbH wurde im Jahr 2019 gegründet und im Jahr 2024 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Im Vorstand ist Andreas Thümmler, Gründer und Inhaber der St. Kilian Distillers GmbH. Der Aufsichtsrat besteht aus hochkarätigen Experten aus der Industrie. Die Whisky Bunker AG ist weder eine Anlagegesellschaft noch ein klassisches Investment in Whisky. Vielmehr verfolgt die AG das Geschäftsmodell eines sogenannten unabhängigen Abfüllers. Der Kern des Geschäftsmodells besteht darin, Whisky zu akquirieren und in Fässern möglichst lange zu lagern und reifen zu lassen, um ihn später weiterzuveräußern. Dabei werden Whiskybestände angekauft und wieder verkauft, um Gewinne zu erzielen. Im Kern ist das Ziel der langfristige Aufbau eines Whiskybestands mit einem möglichst hohen Age-Statement.

Über die St. Kilian Distillers GmbH

Die deutsche Whisky-Destillerie aus dem unterfränkischen Rüdenau bei Miltenberg am Main produziert Whiskys und Liköre der Spitzenklasse, die bei den renommiertesten Wettbewerben rund um den Globus mit über 250 Goldmedaillen prämiert wurden. Daneben zeugen auch Auszeichnungen wie „World-Class Distillery“, „Distillery of the Year“ und „Whisky of the Year“ von dem internationalen Spitzenniveau, auf dem sich die junge, 2012 von dem Investmentbanker Andreas Thümmler gegründete und seit 2016 produzierende Brennerei mit ihren Whiskys bewegt. St. Kilian Distillers unterstützt den verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol, über den Sie sich auf https://www.massvoll-geniessen.de/ informieren können. Weitere Informationen zum Unternehmen und Portfolio finden Sie auf www.stkiliandistillers.com.