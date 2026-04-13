Mario Rudolf verkündet Abschied von St. Kilian – mit Statement der Brennerei

Eine Ära wird bei den St. Kilian Distillers zu Ende gehen. Denn Mario Rudolf, Master Distiller bei der Brennerei im fränkischen Rüdenau, sucht ab Juli 2026 nach einer neuen Herausforderung, wie er gestern auf seinem Linkedin-Profil verkündete:

“Good Bye St. Kilian



Nach intensiven, lehrreichen und aufregenden 11 Jahren des Aufbaus von St. Kilian heißt es für mich nun Servus und Ade!



Ich möchte mich wieder einmal neu erfinden, neu orientieren. Ich suche ab Juli 2026 nach einer neuen Herausforderung.



Ich blicke sehr dankbar auf die letzten 11 Jahre zurück. Mit einem phänomenalen Team haben wir Whisky made in Germany neu definiert. Wir haben durchaus Standards gesetzt.



Mit unermüdlichem Einsatz, Leidenschaft und Herzblut haben wir etwas Einmaliges geschaffen. Die Begeisterung der Fans motivierte stets unbändig. Einfach super!



Vielen Dank an alle Fans und Kollegen für diese tolle Reise! Das war solch ein toller Lebensabschnitt mit unzähligen neuen Bekanntschaften, wahnsinnigen Eindrücken sowie weltweiten Erfahrungen und Kontakten!



Ich freue mich auf das, was kommt! Seid gespannt und bleibt am Ball!



Auf bald! Slainthe”

Wir wünschen Mario Rudolf für seine berufliche (und selbstverständlich auch private) Zukunft alles denkbar Gute!

Der Gründer und Inhaber der St. Kilian Distillers, Andreas Thümmler, bedankt sich bei Mario Rudolf für die 11 Jahre in der Brennerei, und wünscht ihm viel Glück bei seiner Reise, wie er uns in einem exklusiven Statement mitteilt:

Wir bedanken uns bei Mario Rudolf für elf tolle Jahre und wünschen ihm bei seiner großen Reise weiterhin viel Glück. Auch wir müssen uns als Whisky Destillerie immer wieder mal neu erfinden. Dazu gehört auch, dass es neue Spieler gibt und vielleicht auch mal einen neuen Trainer. Wie in einem Bundesliga Fußballclub. Unser Anspruch ist und bleibt die Champions League, in der wir sehr erfolgreich unterwegs sind. Das wird auch in Zukunft der Fall sein. Unser junges Team, das wir in den letzten zwei Jahren bei St. Kilian eingespielt haben, übernimmt das Ruder und ich bin sehr gespannt, was dabei tolles in der Zukunft rauskommen wird. Als Gründer und Inhaber bin ich absolut optimistisch und ich kann euch versichern, St. Kilian wird seinen erfolgreichen Weg weitergehen.

Zukünftig werden, gemeinsam mit Gründer Andreas Thümmler, die Zwillinge Kim und Kevin Dippel sowie Kai Bentlage das Führungsteam der Brennerei bilden. Kevin begann seine Tätigkeit bei den St. Kilian Distillers im August 2022 und wurde Qualitätsmanagement-Beauftragter. Sein Bruder Kim ist seit Oktober 2024 als Production Manager & Custom Accounts bei der Brennerei in Rüdenau tätig. Kai Bentlage startete bei den St. Kilian Distillers im Januar 2021 als Vertriebsleiter, seit dem Februar 2023 ist er dort Sales & Marketing Director.

Einen Master Distiller im klassischen Sinne wird es bei den St. Kilian Distiller nicht mehr geben.

Dem neuen Führungsteam wünschen wir bei ihrer Tätigkeit in Rüdenau viel Erfolg und Freude!