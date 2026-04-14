Angel’s Envy bringt ersten 10-jährigen Rye & Cask Strength Bourbon auf den US-Markt

Ihre Doppel-Veröffentlichung für 2026 kündigt die US-Brennerei Angel’s Envy aus Loiusville, Kentucky an.

Angel’s Envy Cask Strength Straight Rye Whiskey markiert einen Meilenstein für die Brennerei, da er der erste Rye Whiskey mit Altersangabe ist. Der Whiskey reifte insgesamt zehn Jahre lang in Eichen- und karibischen Rumfässern und wird mit 55,8 % Vol. (111,6 Proof) abgefüllt.

Angel’s Envy 2026 Cask Strength Kentucky Straight Bourbon Whiskey setzt die Solera-inspirierte Reifungstradition der Brennerei fort. Er wurde in Portwein-Fässern veredelt und kommt mit 58,9 % Vol. (117,8 Proof) in die Flaschen. Angel’s Envy schreibt über diesen Bourbon:

„Selected from our most exceptional barrels and layering years of our finest liquids into a release that builds on the last.“

Die beiden Abfüllungen sind in limitierter Auflage online, in der Angel’s Envy Brennerei in Louisville und bei ausgewählten Händlern US-weit erhältlich. Details zur Preisgestaltung der Doppelveröffentlichung 2026 wurden, wie The whiskey wash schreibt, noch nicht bekannt gegeben.