Neue WhiskysUSA

Angel’s Envy bringt ersten 10-jährigen Rye & Cask Strength Bourbon auf den US-Markt

Beide Abfüllungen kreierte Master Distiller Owen Martin und werden am 17. April auf den Markt kommen

Ihre Doppel-Veröffentlichung für 2026 kündigt die US-Brennerei Angel’s Envy aus Loiusville, Kentucky an.

Angel’s Envy Cask Strength Straight Rye Whiskey markiert einen Meilenstein für die Brennerei, da er der erste Rye Whiskey mit Altersangabe ist. Der Whiskey reifte insgesamt zehn Jahre lang in Eichen- und karibischen Rumfässern und wird mit 55,8 % Vol. (111,6 Proof) abgefüllt.

Angel’s Envy 2026 Cask Strength Kentucky Straight Bourbon Whiskey setzt die Solera-inspirierte Reifungstradition der Brennerei fort. Er wurde in Portwein-Fässern veredelt und kommt mit 58,9 % Vol. (117,8 Proof) in die Flaschen. Angel’s Envy schreibt über diesen Bourbon:

„Selected from our most exceptional barrels and layering years of our finest liquids into a release that builds on the last.“

Die beiden Abfüllungen sind in limitierter Auflage online, in der Angel’s Envy Brennerei in Louisville und bei ausgewählten Händlern US-weit erhältlich. Details zur Preisgestaltung der Doppelveröffentlichung 2026 wurden, wie The whiskey wash schreibt, noch nicht bekannt gegeben.

-Werbung-
SourceThe whiskey wash
Vorheriger Artikel
Mario Rudolf verkündet Abschied von St. Kilian – mit Statement der Brennerei
Nächster Artikel
Douglas Laing bietet personalisierten Big Peat an

Weitere Empfehlungen der Redaktion rund um das Thema:

Unsere Partner

Werbung

- Werbung -

Neueste Artikel

Werbung

- Werbung -