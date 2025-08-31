Übersicht: Whiskyvideos und der Woche (457)

Willkommen zur 457. Folge der Whiskyvideos der Woche. In ihr finden Sie wie immer eine Übersicht und Zusammenfassung der Beiträge, die uns von Vloggern und Podcastern für Sie zugeschickt wurden. Die Liste der teilnehmenden Vlogs ist nicht fix: Wenn Sie meinen, dass Ihr Video oder Podcast ebenfalls dazu gehören sollte, dann können Sie unten herausfinden, wie das möglich wäre.

Eine Anmerkung in eigener Sache: Facebook löscht diese Rubrik regelmäßig (völlig absurderweise) als Spam, und selbst Interventionen bewegen die dafür verantwortliche KI (?) nicht dazu, die Entscheidung zu revidieren. Wir probieren es jetzt einmal mit der Änderung des Auftritts, vielleicht fällt so ein „Trigger“ weg.

Es wäre, so finden wir, hilfreich für die teilnehmenden Content-Gestalter, wenn Sie diesen Beitrag über ihre eigenen Kanäle teilen, wenn wir es schon nicht mehr können. Danke!

In der neuen Ausgabe 457 finden Sie die folgenden Verkostungsvideos:

Videos:

Whisky und Film – Kavalan Ex-Bourbon Oak

World Wide Whisky – Murray McDavid – The Peat Chronicles – 27 Jahre

Friendly Mr. Z – New Make Blend des James Eadie Project 1927

Pat Hock – Angel’s Envy Port Wine Finish

Whisky-Evening – Glenfarclas 25 yo

Wollen Sie mit Ihrem Beitrag dabei sein? Wenn Sie selbst Videos oder Podcasts zum Thema Whisky machen, dann schicken Sie uns doch eine kurze Mail mit einem Link auf das wochenaktuelle Video oder den Podcast und einer Inhaltsangabe dazu jeweils bis Freitag, 12 Uhr an press @ whiskyexperts.net. Vorgaben unsererseits gibt es natürlich keine, hilfreich ist aber, wenn Ihr Videokanal in aller Regel etabliert, regelmäßig publizierend und mit einer gewissen Anzahl Abonnenten ausgestattet ist, sowie mit hohem Qualitätsanspruch gemacht wird. Thema sind ausschließlich Verkostungsvideos (diese Vorgabe gilt nicht für Podcasts). Bitte halten Sie die eingereichten Videos auch werbefrei, sprich keine Links und Kaufaufforderungen im Video. Wir freuen uns auf Ihre Videos und Podcasts!

Wie wir die Beiträge aussuchen: Die Videos und Podcasts werden uns zugeschickt. Wir treffen dabei keine Auswahl außer jener, dass die von uns gezeigten Blogger/Vlogs schon länger aktiv sein sollten, eine gewisse Anzahl Follower/Hörer/Leser haben. Die Redaktion behält sich vor, eingereichte Videos ohne Angabe von Gründen nicht zu veröffentlichen, hält aber gleichzeitig fest, dass ein Nichterscheinen nicht automatisch ein (sowieso immer subjektives) Statement über mangelnde Qualität ist, sondern viele verschiedene Gründe haben kann.