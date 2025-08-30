Samstag, 30. August 2025, 15:32:13
CampbeltownVerkostungsnotiz

Whiskyfun: Angus verkostet Springbank 5 yo ‚100 proof‘ plus sparring partner

An die Seite dieser neuen Springbank-Abfüllung stellt Angus MacRaild einen gleichaltrigen Springbank von Adelphi aus 1998

Heute übernimmt mal wieder Angus MacRaild die Verkostung auf Whiskyfun, und stellt uns die neue, sich bereits ankündigende Abfüllung Springbank 5 yo ‚100 proof‘ vor. Und ist voll des Lobes ob dieses „erstklassigen, überaus charismatischen jungen Malt Whiskys im besten Sinne“. Da dieser Whisky in einer Whiskyfun-Session nicht alleine dastehen darf, erhält er einen gleichaltrigen Springbank an die Seite, den der Indie-Bottler Adelphi 1998 aus cask #324 in die Flaschen füllte.
Die Bewertungen in der heutigen Session? Äußerst hoch!

AbfüllungPunkte

Springbank 5 yo ‚100 proof‘ (57.1%, OB, 2025)88 
Springbank 5 yo 1993/1998 (61.2%, Adelphi, cask #324)87
Springbank. Bild (c) Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen
