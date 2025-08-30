Whiskyfun: Angus verkostet Springbank 5 yo ‚100 proof‘ plus sparring partner

Heute übernimmt mal wieder Angus MacRaild die Verkostung auf Whiskyfun, und stellt uns die neue, sich bereits ankündigende Abfüllung Springbank 5 yo ‚100 proof‘ vor. Und ist voll des Lobes ob dieses „erstklassigen, überaus charismatischen jungen Malt Whiskys im besten Sinne“. Da dieser Whisky in einer Whiskyfun-Session nicht alleine dastehen darf, erhält er einen gleichaltrigen Springbank an die Seite, den der Indie-Bottler Adelphi 1998 aus cask #324 in die Flaschen füllte.

Die Bewertungen in der heutigen Session? Äußerst hoch!

Abfüllung Punkte

Springbank 5 yo ‚100 proof‘ (57.1%, OB, 2025) 88 Springbank 5 yo 1993/1998 (61.2%, Adelphi, cask #324) 87