TTB-Neuheiten: Springbank 5 yo und Glen Scotia 50 yo

Es kommt recht selten vor, dass wir Ihnen gleich zwei möglicherweise kommende Abfüllungen aus der schottischen Whisky-Region Campbeltown hier vorstellen können. In der US-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label zwei Bottlings eingereicht worden, die äußerst unterschiedlich lange Reife- und Lagerzeiten vorweisen: Springbank 5 yo und Glen Scotia 50 yo.

Im Detail:

Ob die sich andeutende neue Abfüllung der Springbank Dsistillery eine Erweiterung des Portfolios ist, oder ob Springbank 5 yo ein einmaliges Bottling sein wird, ist dem Etikett nicht zu entnehmen. In die Flaschen kommt dieser Whisky mit 1140 Proof, was 57 % Vol. entspricht. Viel mehr Informationen, bis auf den Hinweis auf eine mögliche Eintrübung des Whiskys beim Herunterkühlen aufgrund des Verzichts auf Kühlfiltrierung, sind auf den Label nicht zu finden:

Limitiert auf 100 nummerierte Exemplare, so stellt sich der kommende Glen Scotia 50 yo dar. Das Label „Elements of Campbeltown Number One: Air“ deutet eine Abfüllungs-Serie an, in der wir möglicherweise noch weitere sehr lang gereifte Single Malts der Glen Scotia Distillery erwarten dürfen. Die Nummer Eins kommt mit 42,3 % Vol. in die Flaschen, hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.