Bushmills veröffentlicht 18 Year Old Single Malt im Reiseeinzelhandel

Bushmills erweitert ihre World Wood Series, zu der bisher ein Bushmills 12 Year Old sowie Bushmills 15 und 21 Year Old (wir berichteten) gehören, um einen Bushmills 18 Year Old. Dieser lagerte zunächst mindestens 17 Jahre lang in Bourbonfässern und Oloroso-Sherry-Butts. Abschließend reift der Single Malt in seltenen Colheita-Portweinfässern aus einer preisgekrönten Bodega im portugiesischen Dourotal.

Colheita ist ein Single Vintage Port, für den ausschließlich Trauben einer einzigen Ernte verwendet werden und mindestens sieben Jahre reift. Anders als bei normalem Tawny Port werden die Trauben nicht verschnitten, um eine einheitliche Qualität zu gewährleisten, und der Geschmack kann so von Jahr zu Jahr variieren.

Die Kombination der drei unterschiedlicher Eichenfässer verleiht dem Whiskey Tiefe und Komplexität, so Proximo Spirits. Die Bourbonfässer bieten Noten von Vanille und Mandel, während die Sherryfässer das Profil mit intensiveren Trockenfruchtaromen und einer subtilen Gewürznote bereichern. Die Colheita-Portweinfässer sorgen für frische, intensive Fruchtnoten und eine seidige Crème-brûlée-Süße.

Bushmills 18 Year Old feiert sein Debüt auf der kommenden TFWA Asia Pacific Exhibition in Singapur vom 12. bis 15. Mai am Stand von Proximo Spirits (Untergeschoss 2, N11) und ist zunächst exklusiv im Reiseeinzelhandel im asiatisch-pazifischen Raum erhältlich. Die Markteinführung wird 2025 durch Aktionen an wichtigen Flughäfen im asiatisch-pazifischen Raum und ab 2026 dann auch weltweit unterstützt.