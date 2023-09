Bushmills mit exklusiven Abfüllungen im Reiseeinzelhandel

Die nordirische Bushmills Distillery bringt zwei Abfüllungen in den Reiseeinzelhandel. Die beiden Single Malt Whiskys sind jeweils mit 46 % Vol. abgefüllt. Sie erscheinen in diesem Monat im GTR des gesamten asiatisch-pazifischen Raumes sowie am Flughafen Dublin – als einzigen im europäische Raum.

Bushmills 15 yo reifte in einer Kombination aus First-Fill sowie auch Second-Fill Bourbon Casks. Die erstbefüllten Fässer liefern kräftige Bourbon-Aromen mit Schichten von weicher Vanille und süßere Noten. Die Second-Fill fügen mehr vom ausgeprägten Bushmills-Charakter und den natürlichen Aromen der amerikanischen Eiche hinzu. Sein Preis ist mit 90 US-$ angegeben, was etwa 85 € entspräche.

Bushmills 21 yo lagerte mindestens 18 Jahre lang in Bourbonfässern und Oloroso-Sherryfässern, bevor er dann noch drei Jahre lang in erstbefüllten Marsala-Weinfässern aus Sizilien reifen durfte. Jedes dieser handverlesenen Barriques sind mit Marsala Fine Ambra Semisecco DOC vorbelegt. Sie wurden anschließend leicht geröstet, um dem reifenden Whisky leichtere, fruchtigere Noten zu verleihen, die den blumigen und fruchtigen Hausstil von Bushmills perfekt ergänzen, wie es heißt. Der Preise für dies Abfüllung ist mit 265 US-$ angegeben, das wären nicht ganz 250 €.