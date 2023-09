TTB-Neuheit: Glenmorangie The Infinita 18 yo

Recht spärlich sind die Informationen, die wir in dieser Woche zu einer möglichen neuen Abfüllung in der us-amerikanischen TTB-Datenbank entdecken konnten. Die Highland-Destillerie Glenmorangie reichte hier das Label für das Bottling Glenmorangie The Infinita 18 yo ein, auf dem nicht mehr als Name, Alter des Whisky und die Alkoholstärke der Abfüllungen von 43 % Vol. zu finden sind. Ob diese Abfüllung Glenmorangie Extremely Rare 18 yo ersetzen oder ergänzen wird, oder ob es sich um Exklusiv-Abfüllung für den US-Markt handelt, dies ist den Labeln nicht zu entnehmen. Diese sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.