HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenmorangie in einer Time Warp Session

Der neue The Lasanta und ein recht alter Glenmorangie 25 yo ‘Quarter Century’ bilden die Session des Tages auf Whiskyfun

Aus zwei verschiedenen Jahrzehnten, sowie zusätzlich mit unterschiedlicher Reifungsdauer, kommen die beiden Teilnehmer der heutigen Whiskyfun Glenmorangie Time Warp Session. Den Auftakt bildet der in Bourbon- und Sherryfässern gereifte The Lasanta, der seit dem letztem Jahr mit einem Alter von 15 Jahren, statt wie zuvor 12 Jahren, abgefüllt wird (wir berichteten). Glenmorangie 25 yo ‘Quarter Century’, der zweite heutige Probant, erschien Anfang der 2010er Jahre. Sein einziges Manko sei, so Serge, die 43 Vol. %, mit der er damals in die Flasche kam – und was in diesen Jahren niemand zu stören schien.

Unsere Übersicht:

AbfüllungPunkte

Glenmorangie 15 yo ‘The Lasanta’ (43%, OB, bourbon & sherry, +/-2026)83
Glenmorangie 25 yo ‘Quarter Century’ (43%, OB, +/-2012)89
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